“No nos prestamos para este show”: Diputados explotan indignados y abandonan sesión por reforma de pensiones

Una llamativa reacción tuvieron los diputados de Chile Vamos que llegaron a la Comisión de Trabajo para abordar la Reforma de Pensiones. Esto porque se retiraron de la sala acusando “un show” del Gobierno.

La idea de este miércoles era votar las indicaciones que presentó el Ejecutivo al proyecto, lo que no gustó nada a la oposición, explicando que se encontraron con un texto muy distinto al ingresado en 2022, por lo que requerían de más tiempo para revisar estos cambios.

El presidente de la comisión, Juan Santana (PS) no los tomó en cuenta y cuando estaba todo listo para comenzar a votar, los diputados de oposición simplemente explotaron y se levantaron de sus asientos, tal como consignó La Cuarta.

Incluso el momento quedó inmortalizado en videos que estaban siendo grabados con celular justo cuando los diputados de Chile Vamos se levantaron acusando al oficialismo de una especie de encerrona política.

“Nosotros nos vamos a retirar (...) que les vaya bien nomás”, lanzó Frank Sauerbaum (RN).

“¡No estamos disponibles para un show del gobierno de este tipo donde no nos dejan fundamentar el voto! Que legisle el Gobierno solo su proyecto”, dagregó Henry Leal (UDI).

“No nos prestamos para un show donde no podemos siquiera fundamentar el voto. Esto no es democracia, presidente, y el presidente (Santana) es el principal responsable de este show”, dijeron al final y se fueron.

Según informó La Tercera, los parlamentarios que quedaron siguieron con la sesión y votaron según lo que tenían presupuestado.

🔴📽️Diputados de #ChileVamos se retiran de discusión de reforma al sistema de #pensiones luego de no poder fundamentar votación de artículos pic.twitter.com/D7Qoizf9ho — Aquí y Ahora Noticias (@aquiyahorachile) January 3, 2024