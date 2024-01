“No te tengo miedo, deja de nombrar a mi hijo”: Madre de Tomás Bravo en picada contra “Loco Memo”

La madre de Tomás Bravo, el niño de tres años que fue encontrado muerto a dos kilómetros de su casa en la comuna de Arauco el año 2021, arremetió contra uno de los hombres que, a su parecer, sería un posible sospechoso, pero su caso no fue considerado por la justicia ni los medios de prensa que cubrieron la noticia.

Fue a través de Facebook, que la joven se descargó contra el sujeto conocido como “Loco Memo”, de quien se supo publicó una fotografía en el mismo lugar que desapareció el niño. Foto que después eliminó.

“Yo nunca he dicho que él es culpable, porque no tengo por qué culpar a alguien sin fundamentos y pruebas”, escribió en primera instancia, para luego relatar por qué motivos debería ser investigado.

“Todo esto empezó porque un(a) usuari@ que lo tenía a él en Facebook ve que él subió una foto el mismo día en que desaparece mi hijo, el 17 febrero, una hora antes que se reportara su desaparición. Casualmente, (se veía) el lugar opuesto a donde se pierde mi hijo. Luego, cuando se empezó a difundir la desaparición, la borra de su perfil, pero esta persona logró sacar pantallazo y lo envió a un cercano que lo hizo llegar a PDI”, explicó.

Madre de Tomasito contra “Loco Memo”

Pero, lamentó que “si no nos hubiese llegado esa información, jamás hubiésemos pedido que lo investigaran, o hubiésemos sabido de que él estuvo ahí. Ya que a la justicia y a la TV le ha válido mierda, ni Informe Especial habló de esta situación”.

Sin embargo, el mayor descargo de la madre de Tomacito, es porque “Loco Memo”, seguiría realizando publicaciones contra el pequeño.

“En vez de guardar silencio y respetar”, el “Lo Memo” empezó a escribir “puras tonteras, irónicas y burlescas respecto al caso y hacia mi hijo. La misma gente empezó a enviarme los pantallazos de lo que él escribía. Los envié a la policía y a Fiscalía, y es ahí donde me metieron el dedo en la boca, porque me dijeron que lo iban a investigar y fue mentira. Nunca lo hicieron, y después me decían que él no estaba bien de su salud mental, que todo esto lo hacía para llamar la atención, que quería protagonismo. ¿Cómo me dan esa respuesta? Pueden ellos pensar así, pero yo pienso diferente y aquí no se descarta a nadie”.

Finalmente, le mandó un directo mensaje al sujeto.

“Lo escribo porque sé que me vas a leer, ves todo lo escribo y a mí me importa una mierda, la justicia te ha dejado pasar varias. Has amenazado a tus vecinos, cada vez que tienes un problema con alguien los amenazas con quemar sus casas y ya lo haz hecho. ¿Me pregunto por qué no esta presa una persona así? Te tendrán miedo allá en tu localidad, pero yo no tengo miedo, el miedo lo perdí hace mucho tiempo, así que deja de nombrar a mi hijo, deja de escribir cosas sobre él”, consignó La Cuarta.