Michelle Bachelet habló sobre su hijo Sebastián Dávalos y el Caso Caval: “Todo el mundo lo tiene como crucificado como si hubiera sido responsable”

La exMandataria, Michelle Bachelet, estuvo presente en el programa de 13C conducido por Sol Leyton, “Chile Lindo”. En este espacio, la periodista viaja con los entrevistados a diversas locaciones de nuestro país, en donde tiene una profunda conversación con el invitado.

De acuerdo a lo consignado por T13, uno de los temas que fueron tocados en esta conversación, fue la polémica en la que se vio envuelto su hijo Sebastián Dávalos con el Caso Caval, en la cual fue acusado y absuelto por los delitos de estafa e infracción a la propiedad intelectual.

“A mí me ha pasado que por ser quien he sido han atacado a mi familia, han inventado cuentos sobre mi familia, entonces es súper injusto para los cabros que opciones y decisiones de una los afecten a ellos”, partió contando.

El juicio público a su hijo

En específico sobre su hijo y el Caso Caval, la exPresidenta señaló que “es bien interesante porque él fue declarado inocente de los dos juicios. Eso no salió en ninguna parte y todo el mundo lo tiene como crucificado como si hubiera sido responsable de lo que lo acusaron”.

“Y yo quiero decir que ahí había un partido político detrás de esto, interesado en debilitarme a mí y a mi hijo”, acusó.

“Yo conozco la verdad, sé las cosas que pasaron y las que no pasaron, por lo tanto, estoy tranquila con eso. Lamento sí que este es un país que cuelga en la Plaza de Armas a alguna gente que no ha hecho nada, y no le da el espacio para decir que no ha hecho nada. Y a otros, que han hecho mucho, no pasa nada con ellos”, agregó Michelle Bachelet.