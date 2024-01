Giorgio Jackson abordó las motivaciones tras su arremetida judicial: “Me interesa resarcir mi honra”

A 5 meses de su renuncia el Ministerio de Desarrollo Social en medio del “Caso Convenios”, Giorgio Jackson anunció una querella criminal en contra del empresario Jorge Errázuriz, el senador Fidel Espinoza (PS) y la UDI, por injurias, calumnias y difamación.

En específico, el fundador de Revolución Democrática detalló que inició acciones legales contra el empresario Jorge Errázuriz por vincularlo al robo del Ministerio de Desarrollo Social y al Caso Convenios sin aportar pruebas.

Además, interpuso una demanda contra el senador Fidel Espinoza, quien lo acusó de ser “líder de una banda de criminales”. Y finalmente contra la UDI, por una carta que, según él, lo acusaba de delitos sin evidencia. “No serán las últimas”, advirtió respecto a estas acciones.

“Yo estoy con la tranquilidad de que se va a ir demostrando mi más absoluta inocencia y por lo mismo, hoy día vengo a interponer tres distintas acciones legales”, indicó el exministro.

En cuánto a los motivos detrás de su arremetida judicial, Jackson abordó en conversación con El País los detalles de sus acciones legales y explicó que está lejos de estar motivado por una posible postulación a un cargo político, sino que, aboga por la búsqueda de justicia.

“Busco que se haga justicia. Me parece importante que en el debate democrático, por más acalorado que sea –y yo he sido parte de esas discusiones acaloradas–, uno pueda fijar límites y decir que no todo vale”, indicó Jackson.

“Me interesa resarcir mi honra, cuando a alguien lo tratan de ladrón sin tener ningún tipo de pruebas, por supuesto que es algo que tiene un impacto individual, profesional, político, familiar”, sostuvo.

“Simplemente se han dedicado a seguir incubando la tesis de que yo sería el autor intelectual del desfalco del Estado a partir del Caso Convenios y de los robos de computadores”, denunció Jackson, criticando la falta de arrepentimiento tras más de cinco meses.

En su explicación, Jackson enfatizó que su búsqueda de justicia no busca fines políticos, sino establecer límites en el debate democrático.

“Yo no pretendo ni volver a un cargo ni presentarme a ningún tipo de elección, sino que lo único que estoy tratando de realizar con estas acciones es poder resarcir la honra y que todo el país sepa que acá se profirieron mentiras y que ninguna de las cosas que me han imputado son reales, sino que son obras de la ficción de las personas y que eso le llegó a muchísima gente a través de todos los medios de comunicación”, concluyó.