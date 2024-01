ExCalle 7 que trabajó en canal secuestrado en Ecuador pide ayuda a Presidente Boric: “Que mande un avión para sacarnos de acá”

Horas de terror fueron las que vivió y relató este miércoles la exintegrante del programa juvenil chileno “Calle 7″, Fernanda Gallardo, quien hizo un llamado de ayuda humanitaria al Gobierno de Gabriel Boric, para que retire de Ecuador a los ciudadanos chilenos que se encuentran en medio del conflicto armado entre los carteles de la droga y el Estado ecuatoriano.

Gallardo, que por una década trabajó en el canal TC Televisión, se refirió en lun.com a la toma que un grupo de delincuentes realizó este martes a la señal televisiva, y que fue ampliamente difundida en redes sociales y canales noticiosos del orbe.

La crisis de Ecuador

Hoy en día la mediática chilena es parte del canal Ecuavisa, que se encuentra a unas cuadras del secuestrado por los delincuentes -y que ayer fueron reducidos por las fuerzas militares ecuatorianas-, lugar en el que fue advertida por un amigo de la gravedad del hecho y las posibles represalias que los grupos violentistas podrían haber tenido en su señal.

“Me llamó llorando y me dijo no te vayas al canal, tienen secuestrado a todos en TC y lo más probable es que vayan a los otros canales también. Pon la televisión porque están en vivo. Llamé al canal y me dijeron no vengas porque estamos evacuando”, contó Fernanda, quien en esos momentos se encontraba en “un salón de belleza, arreglándose para ir a Ecuavisa”.

“Me tocó salir rápido por la calle y era un caos, policías, gente como loca manejando (...) se escuchaban explosiones, porque había carros bomba. Era peor que estar en una zona de guerra. En ninguna película he visto lo que pasó cerca del canal hoy (martes), fue horrible. Salí volando a buscar a mi hija a la escuela, porque decían que iban a atacar furgones y colegios y ahora nos vinimos a la casa de mi suegra, porque mi casa está más expuesta. Juntamos provisiones y nos vinimos”, agregó la atemorizada figura nacional.

“Yo trabajé 10 años en TC. A casi todos los que estaban ahí los conozco y fue caótico. Yo vengo de terminar un reality y ahora tenía que hacer otro programa, pero no quiero salir de mi casa”, puntualizó Gallardo, quien debido a los innumerables problemas que han tenido los chilenos para regresar al país, y así evitar exponerse al conflicto armado que se instaló entre el Gobierno ecuatoriano y las bandas criminales de los carteles de droga, hizo un sentido llamado al Presidente Gabriel Boric.

“Esto se veía venir. Ahora estoy viendo pasajes para regresar (a Chile) y las páginas están colapsadas. Ojalá (el Presidente) Boric pueda mandar un avión para buscar a todos los chilenos que estamos acá. Sería ideal que nos ayuden a salir de aquí (...) con lo que he hecho aquí puedo empezar algo allá y mi esposo tiene una productora”, finalizó.