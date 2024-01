Tohá por Peso Pluma en Viña 2024: “El Gobierno no censura... pero no le gusta que se promueva la cultura narco”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se manifestó con respecto a la polémica presencia en el Festival de Viña de Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma.

De hecho, el cantante se encuentra confirmado como uno de los artistas que se presentarán en el certamen. Sin embargo, durante los últimos días se ha solicitado reconsiderar su participación en el evento, debido a que aseguran que sus canciones promueven la narcocultura.

[ LEE TAMBIÉN: “Si se acredita la denuncia...”: Francisco Vidal confirmó que en TVN están repensando visita de Peso Pluma a Viña 2024 ]

“Nos preocupa”

En este contexto, Carolina Tohá dijo a los medios que: “Como gobierno y como autoridades comprometidas con la seguridad, nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco y que muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismo. Nos preocupa independiente al Festival de Viña”.

“El Festival de Viña y todo evento tiene la libertad de invitar o no invitar artistas y cuando no invitan a artistas no significa que se les esté censurando, cuando se invita a un artista se le quiere promover y a veces hay artistas que uno no quiere promover, particularmente aquellos que están detrás de la cultura narco”, añadió, según consignó Meganoticias.

Además, aclaró que “nosotros no somos organizadores del evento, lo que queremos decir es que quien invita a un artista toma una decisión respecto de promover su arte, su trabajo y puede también no tomarla. Es normal que en eventos culturales haya posturas críticas, haya temas polémicos, no queremos ser ajenos a eso, pero este es un tema muy sensible y nos preocupa más allá del Festival de Viña”.

“Este debiera ser tema de inquietud y de debate en la sociedad chilena, porque el tema es que todos seamos conscientes de lo que se escucha también. Si se escucha que haya consciencia en el mensaje que hay ahí y no se promueva ese tipo de valores”, afirmó.

“El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda”, finalizó.