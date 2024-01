“Me pegaron en el pecho”: Hotuiti Teao sufre robo por sorpresa en comuna de Las Condes

Un robo por sorpresa sufrió en horas de la noche el diputado Hotuiti Teao mientras esperaba un pedido de comida en las afueras de un restaurante en la comuna de Las Condes.

Según información policial, el parlamentario y figura televisiva se encontraba con su teléfono móvil en sus manos, momento en que se acercó un sujeto arriba de una moto y le arrebató el celular de un manotazo.

Además, contó el propio afectado, recibió un fuerte golpe en el pecho al momento del asalto.

“Al igual que muchos compatriotas fui asaltado mientras me disponía a recibir un delivery de comida en el cual me tiraron el celular y me pegaron en el pecho. Es por ese motivo por el que me encuentro en vías de constatar lesiones en Carabineros de Chile, a quienes agradezco el rápido y comprometido actuar”, explicó.

Diputado Hotuiti fue asaltado en Las Condes

Producto del asalto, realizó sus descargos contra el gobierno apurando más mano dura contra la delincuencia.

“Lamentablemente esto y cosas muchísimo peores son las que viven miles de familias en nuestro país. La delincuencia se está tomando nuestras calles, amenazando la seguridad de nuestros hijos y seres queridos. He citado en dos ocasiones a la ministra Toha a la Comisión de seguridad por el descontrol delictual que se vive en mi región de Valparaíso y en el país, le pedimos que abordara la alerta de la embajada de EEUU por alza de delitos en la región de Valparaíso y por presencia del Tren de Aragua”, indicó.

Además, cuestionó la demora de parte del Ejecutivo.

“No sabemos qué más está esperando este gobierno para poner mano dura ante la inmigración ilegal de personas con antecedentes penales, ante el narcotráfico, ante la delincuencia, la violencia y el asalto”, reclamó.

“Necesitamos apoyo más efectivo a nuestras policías, tuvo que morir más de un carabinero para que aprobaran ley Nain Retamal. Estamos cansados de discursos grandilocuentes y pocos resultados. Porque los asaltos y delincuencia son pan de cada día. Necesitamos que se resguarde la seguridad y la vida de todas las chilenas y chilenos”, consignó La Cuarta.