Irací Hassler confirma reelección a la alcaldía de Santiago: “Esperamos poder continuar trabajando con los vecinos y vecinas”

Este lunes la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, confirmó que irá por la reelección. “Esperamos poder continuar trabajando con los vecinos y vecinas, por contar con una mejor calidad de vida”, señaló con respecto a las elecciones que se efectuarán el 27 de octubre.

“Estamos trabajando en aquello, porque nos parece importante profundizar el proyecto de cambio que hemos puesto en el centro desde la comuna de Santiago, avanzando en igualdad, en cuidados, en sustentabilidad, en el nuevo modelo de gestión de residuos”, dijo la alcaldesa.

Todo esto se da luego de que el jefe de bancada de diputados de la DC, Eric Aedo, confirmara que apoyarían a Hassler en caso de una decisión de reelección.

El fantasma del Caso Sierra Bella

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte investiga la fallida compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, por más de $8.200 millones.

El fiscal indicó en su momento que la “compraventa adolece de serios cuestionamientos, principalmente por el precio acordado, el cual no se justifica en lo absoluto, no obstante las tres tasaciones efectuadas al respecto. Llama la atención a esta parte la similitud en el valor final de las tres tasaciones, no obstante la diferencia en el valor de los terrenos que cada uno tiene”.