“Bailé lo más ridículo posible”: Ex trabajador de Cathy Barriga cuenta la verdad de viralizada performance

Durante el periodo de Cathy Barriga al mando de la comuna de Maipú, hubo un video que llamó tanto la atención, como la compra de cientos de peluches, y fue cuando el equipo de la exalcaldesa tuvo que bailar frente a las cámaras, en el matinal “Renace tu mañana”.

Ahí, uno de los participantes que se robó la película fue un hombre de gorro, quien fue compartido en cientos de videos de burlas, debido a su encendido baile. Lo que la gente no sabía, es que el burdo baile lo realizó a modo de protesta, en reclamo a las órdenes que recibían de Barriga.

[ “Teníamos miedo...tenía conductas agresivas”: Ex trabajador despotrica contra Cathy Barriga ]

Así lo contó el exfuncionario Carlos Pérez, en entrevista con TVN.

“Cuando bailé yo era director del matinal. Ella nos convocaba a todos a bailar y cuando no querían, venía su jefa de gabinete (a obligarnos). Cuando bailé, lo hice lo más ridículo posible porque ya estaba harto, como protesta, y resultó ser un circo. Se hicieron memes”, lamentó.

Además, reveló que la performance le trajo negativas consecuencias laborales y que le afecta hasta hoy en día.

“Es una cuestión que me ha marcado y me complica. En la búsqueda de trabajo me ha perjudicado y en la salud también”, sinceró, consignó La Cuarta.

Acusa agresividad de Cathy Barriga

Según dio a entender el exfuncionario, Cathy Barriga no se medía en sus acciones, incluso se bordeaban la ilegalidad.

“Todo nace por la visión de Cathy de tener buenas intensiones, pero a qué costo. Muchas de las situaciones eran proyectos para Maipú, pero cómo se lograban estos avances (...) ella no se medía. A lo mejor muchas de esas cosas ella sabía que podían incurrir en algo vicioso o que no correspondía, pero ese carácter de ser intocable la hizo avanzar”, contó.

Además, desclasificó que cuando Barriga era cuestionada por la prensa, se descargaba con su equipo.

“Cuando había momentos complicados, ella lo expresaba con su equipo (...) sufríamos nosotros cuando ella tenía complicaciones, tenía conductas un poco agresivas”, sentenció.