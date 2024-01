“Una pesadilla en mi vida”: Cathy Barriga acusa ser víctima de un “injusto” acoso público en su formalización por fraude al fisco

Cathy Barriga tuvo esta mañana su segundo día de formalización en el Centro de Justicia ante la denuncia presentada en su contra por fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su gestión como alcaldesa de Maipú, y que alcanza a los 31 mil millones de pesos.

Un proceso que llevó a la actual panelista de “Me Late Digital” a reclamar esta mañana desde sus redes sociales en contra del acoso mediático que, a su juicio, ha sido excesivo y ha faltado a la verdad. Algo que evidenció en un Live que publicó en su llegada a los tribunales.

El descargo de Cathy Barriga

“Esto, la verdad (...) miren, yo estoy acá en mi auto, tratando de llegar a este lugar. Esto es súper complicado, la verdad, porque yo tengo la mejor disposición, como lo hice ayer con la prensa, pero sabes que desde la casa, ahora estoy en un estacionamiento, no se puede bajar y finalmente las intenciones de preguntar, no sé qué quieren preguntar”, indicó Barriga, quien acusó a los medios de caricaturizar su juicio.

“Lo que ha salido en los medios de comunicación, en las mañanas, son descalificaciones, son burlas, y la verdad es que yo estoy en un momento que es serio, y que no lo han cubierto de la manera en que se tiene que cubrir. Entonces, yo veo esto (...) entiendo que es el trabajo de los periodistas, siempre he tenido la mejor disposición, pero siento que no tienen pa’ qué hacer esto. Yo estoy sentada atrás de mi auto porque tengo cámaras por todos lados, miren allá adelante, miren como ponen los teléfonos. De verdad. ¿Es necesario?”, afirmó.

“O sea, la exposición pública, injusta, que he vivido todo este tiempo y ver esto. Esto, de verdad, no lo comprendo. Yo no estoy en el acceso ahora de tribunales, me siguen porque finalmente están en todas partes, desde mi casa. Y si finalmente hay un accidente, tanto para uno como para la parte que está siguiendo, es complicado. Yo, la verdad que, no sé, esto no tiene que ser así”, prosiguió la mediática, evidentemente angustiada en la previa a su ingreso a tribunales.

“No tiene porqué ser así, yo les agradezco a quienes me han enviado su energía, porque lo han hecho también, pero siento que esto no tiene porqué ser así. Yo he puesto todo de mi parte para estar viviendo una situación, como les dije, la más difícil. Una pesadilla en mi vida, pero esto no tiene porqué ser así. Basta, de verdad, porque no tiene sentido”, lamentó.

“Yo sí tengo la disposición, pero no de esa manera, no es la forma (...) y ellos corren, porque van al lugar donde uno va, y no puedo acceder al lugar donde debo llegar. Entonces, finalmente, se hace muy complicado esto. Hemos tenido que dar vueltas y vueltas, yo quiero (...) yo estoy tranquila enfrentando esta situación, de manera tranquila, pero finalmente se entorpece un proceso, se entorpece un día, el comienzo, el final, y es a la salida y a la llegada, así que nada. Yo no sé qué me quieren preguntar, la verdad. No sé, yo estoy en tribunales pa’ responder y para defenderme. Y es ahí donde tengo que defenderme. Los medios de comunicación no son a los que tengo que dar explicaciones hoy día”, finalizó.

