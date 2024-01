“Estoy honrada”: Irina Karamanos debuta como curadora de arte y afirma no ser “ególatra ni narcisa”

En Vitacura se realizó la exposición donde la ex Primera Dama, Irina Karamanos, debutó como curadora de arte y además habló sobre su futuro en la política chilena.

“Es la primera vez, y fue muy enriquecedor porque es una disciplina en la que no trabajo, pero tampoco las disciplinas tienen una separación tan categórica como a veces se presenta”, partió comentando la antropóloga por la actividad artística en la que se encontraba.

“Estoy muy honrada de haber sido invitada a participar de este proyecto. Voy a seguir ligada al circuito porque siempre lo estuve, pero no va a ser una dedicación. No me voy a dedicar al arte ni a la curatoría”, aseguró, según informó La Cuarta.

[ LEE TAMBIÉN: Irina Karamanos le responde a doctora Cordero: “Son mas de 30 años y no destruí nada” ]

Frente Amplio

También le preguntaron sobre el futuro del Frente Amplio, ya que ella es militante de Convergencia Social. Por lo mismo, recordó que “fui parte de la construcción del Movimiento Autonomista, fui parte de la construcción de la estructura de Convergencia Social, y cuando se construyó el programa de gobierno de Beatriz Sánchez, coordiné la recolección de información que venía de las personas, de la sociedad, a construir la parte de cultura y arte”

“Siempre voy a estar disponible para seguir construyendo un instrumento que permita cambiar la sociedad. Y en ese sentido, voy a seguir militando en el partido único”, aseguró.

Sin embargo, también le preguntaron sobre la última entrevista que dio a un medio español (donde dijo “usé el poder para ir desarmándolo”). Sus palabras causaro revuelo en Chile.

“Dar una entrevista más personal no me convierte en una persona ególatra ni narcisa . Creo que fue solo una oportunidad de mirar mi paso por La Moneda desde un ángulo diferente que fue demasiado alternativo para manera canónica de presentarse como figura política donde uno tendría que calcular más cosas si es que quisiera hacer una carrera política”, expresó Karamanos.

[ LEE TAMBIÉN: Diputada Labra responde a Karamanos y oficia a presidencia por el costo que tuvo “desmantelar” el rol de primera dama ]