Se va al viejo continente: Giorgio Jackson se radicará en España e impatirá clases de “Políticas para la Infancia y la Juventud”

Desde el próximo 8 de abril, el exministro Giorgio Jackson se irá a España para dictar clases en la Barcelona School of Management, específicamente sobre “Políticas para la Infancia y la Juventud”.

Según consignó La Tercera, la iniciativa de realizar esta cátedra se dio tras exponer en el magíster de política social de la misma casa de estudios.

De esta manera, se zanjará su carrera política en el territorio como uno de los fundadores del Frente Amplio y exministro de Desarrollo Social en el Gobierno de Gabriel Boric.

Boric lo quería de vuelta

Esta noticia se dio luego de que el Presidente Gabriel Boric hablara sobre su colega hace solamente un par días, asegurando espera “que lo tengamos de vuelta pronto”.

“Con Giorgio tenemos una relación hace mucho tiempo, somos amigos, pero la amistad no puede nublar cuando hay que tomar decisiones políticas complicadas, y la gente que trabaja conmigo no está por ser amigos o no, sino por sus méritos y competencias”, señaló el Jefe de Estado en una conversación con Radio Montecarlo.

“Giorgio está desarrollando proyectos tremendamente interesantes, no me cabe duda de que él va a seguir siendo un tremendo aporte para Chile. Es una persona con tremendas capacidades, con gran generosidad, así que espero que lo tengamos de vuelta pronto”, cerró.