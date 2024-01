Madre de Michelle Silva realizó una sentida petición tras la detención del hombre que confesó haber asesinado a su hija

Este sábado, la Fiscalía de San Felipe y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) informaron la detención del asesino confeso de la joven de 20 años, Michelle Silva, quien estaba desaparecida desde el 6 de enero en la comuna de la Quinta Región.

Según informaciones entregadas por el persecutor y la PDI, el hombre fue identificado como Claudio Figueroa Figueroa, quien en su testimonio de culpabilidad incluso habría aportado datos relevantes respecto “del paradero de la víctima”.

“El día de hoy, se presentó ante la PDI San Felipe el imputado respecto de quien la Fiscalía y la PDI mantenían sospechas de una eventual participación en la muerte de Michelle Silva”, señaló el fiscal jefe de San Felipe, y encargado de las diligencias investigativas el caso, Eduardo Fajardo.

El fiscal explicó que las próximas diligencias a seguir consisten en la búsqueda de la víctima y control de detención del asesino confeso, quien en palabras de Fajardo, será imputado por el delito de femicidio.

El mensaje de la madre

La madre de la víctima, Claudia Gutiérrez, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Facebook, en donde realizó una petición a las personas, que no se tomen represalias en contra de la familia del hombre que confesó el crimen, de acuerdo a lo consignado por 24 Horas.

“Amigos de Face, esto que estamos pasando es muy doloroso para mi familia, pero ahora solo les quiero pedir que no tomen represalias contra la familia de este bastardo que le hizo algo a mi hija”, partió la madre de Michelle.

“Lamentablemente, uno no escoge a la familia. Jessica Figueroa Vásquez y Patricio Figueroa son muy buenos amigos míos de años y ellos no tienen la culpa de tener un familiar así. En nombre de mi hija y familia, les pido por favor dejen de culpar a estas personas que no tienen nada que ver. Desde ya muchas gracias”, cerró.