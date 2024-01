Conmemoran la muerte de un crack a 5 años de estrellarse su avión luego de un turbio traspaso a Inglaterra

La muerte trágica hermana en la historia reciente a incontables ídolos populares argentinos. Desde el deceso de Carlos Gardel al caer su avión en Medellín a los boxeadores Carlos Monzón y Nicolino Locche, pasando por el comediante Alberto Olmedo y el cantante Rodrigo hasta llegar al futbolista Emiliano Sala, el joven crack de cuyo fallecimiento acaban de cumplirse cinco años.

El 21 de enero de 2019 , Sala abordó un vuelo privado para viajar de Nantes a integrarse al Cardiff FC de la Premier luego de firmar contrato por US$ 20 millones. Ilusionado, abordó la avioneta Piper PA-46 Malibú que minutos después del despegue se estrellaría a 27 kilómetros de la isla de Guernsey, en pleno Canal de la Mancha.

A los 28 años, Sala estaba en su mejor momento como tercer goleador de la Ligue 1, escoltando a las estrella del París Saint-Germain Neymar y Kylian Mbappé, quien el domingo le dirigió un emotivo posteo de recuerdo.

Y no sólo la gran estrella francesa recordó al jugador argentino, ya que también su hermana Romina lo homenajeó con un video inédito que publicó en su cuenta de Instagram. “Te extraño no sólo hoy, todos los días de mí vida, hermano”, escribió junto a las breves imágenes en las que aparece Emiliano caminando en una montaña nevada. El posteo fue acompañado de la canción “Someone you loved” (“Alguien a quien amaste”) de Lewis Capaldi.

Las turbiedades del fútbol

Según la investigación posterior y los estudios forenses, el argentino sufrió “envenenamiento grave por monóxido de carbono” que lo dejó “inconsciente” en la cabina de la nave antes de que el avión impactara en el agua.

De paso, el drama reveló un aspecto turbio en el fichaje de jugadores: la presencia de los agentes intermediarios. Tradicionalmente, un fichaje ocurría porque un club quería a un jugador o porque el futbolista quería salir del equipo.

Pero, en la actualidad, un intermediario se encarga que un fichaje pueda surgir de la nada , logrando que un jugador que no quiere irse de su club termine firmando por un equipo que no sabía nada de él. Así, el agente asegura un porcentaje del acuerdo, ha señalado la prensa deportiva francesa en relación al caso.

La motivación es mover el mercado de fichajes sin importar el deseo del futbolista o las necesidades de los clubes. Fue el caso de Willia McKay, el intermediario responsable en la contratación del crack argentino por el Cardiff.

“Quiero que la verdad salga a la luz. Esta es la forma en la que funciona”, le confesó McKay al periódico británico The Telegraph luego de que fueran publicados en el L’Equipe correos electrónicos de su cuenta con detalles del acuerdo.

“¡Nosotros creamos los fichajes! Más de 600 hasta ahora, desde Didier Drogba hasta (Nicolas) Anelka, (Dimitri) Payet, (Jean Michael) Seri, (André-Frank Zambo) Anguissa”, le escribió McKay a Sala para sacarlo de sus dudas iniciales respecto al traspaso que, al fin, lo llevó a la muerte.

[ SU HERMANA RECUERDA AL FUTBOLISTA ]