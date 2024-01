Continúa la ola de calor en la Región Metropolitana: Advierten peak de 35 grados para esta semana

La intensa ola de calor que ha dominado la Región Metropolitana de Santiago en los últimos días continúa su asedio, con pronósticos que señalan un peak de 35° C en el transcurso de esta semana, según advirtió el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

Esta situación no es exclusiva de la capital, ya que las altas temperaturas han abarcado también el centro-sur y extremo sur de Chile, marcando el inicio de un verano caluroso.

El especialista Jaime Leyton, meteórologo del programa “Mucho Gusto”, informó que, al menos hasta el viernes 26, se espera que las altas temperaturas persistan en la capital. Sin embargo, alentó a la población indicando que, a partir de esa fecha, no se vislumbran eventos extremos que superen los 35° C.

Los próximos días revelan un panorama termométrico variado. Este martes 22, se anticipa una ligera disminución con una máxima de 32° C, atribuible a la presencia de nubosidad costera. El miércoles 24, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 35° C, sugiriendo un día particularmente caluroso y el peak de calor de la semana. El jueves 25, los termómetros marcarán 33° C, y el viernes alcanzarán los 31° C.

Ante este escenario, se insta a la población a tomar precauciones y resguardarse del sol. Además, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada a altas temperaturas.