Las pensiones van a votación y tensan al Gobierno y oposición política

La reforma de pensiones, uno de los cambios más sentidos y esperados por los chilenos, vivirá dos días críticos -hoy y mañana- en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando se vote por fin el proyecto elaborado por el Ejecutivo.

La Comisión de Hacienda de la Cámara despachó ayer el texto, con indicaciones referidas principalmente al pago de $250.000 de Pensión Garantizada Universal (PGU) y la forma de financiamiento que tendrá.

El viernes pasado se habían aprobado otras normativas, entre ellas la creación del Seguro Social Previsional, con la fórmula del “3 y 3″ para la cotización adicional: 3% a solidaridad y 3% a capitalización individual con solidaridad intrageneracional.

Como sea, la palabra la toma ahora la Sala de la Cámara, donde el Gobierno requiere 78 votos para hacer avanzar la reforma y el apoyo del centro político. Cuenta con la DC, pero ya tiene problemas con otras tiendas.

La diputada de Demócratas, Joanna Pérez, criticó que “no están las indicaciones que comprometieron con nosotros y eso hace muy poco posible seguir viabilizando esta reforma con nuestra bancada”.

Y su par del PdG, Rubén Oyarzo, recordó que “frente a la negativa del gobierno a abrirse a aumentar el monto del autopréstamo (...) no nos sentimos comprometidos a respaldar la propuesta del Gobierno”,

Desde La Moneda, la vocera Camila Vallejo salió al paso: “Nadie podría entender que se rechazara la idea de legislar este día miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas”.

Este punto es crucial pues si la Cámara decide no apoyar la idea de legislar, la reforma se cae inmediatamente y no podrá volverse a tratar en un año.

Por la mismo, y pese a que en la derecha hay una negativa transversal a la idea del “3 y 3″ (pese a que fue una propuesta de la administración Piñera II), ya surgen voces que piden al menos allanarse a discutir el texto y no desecharlo de plano.

Quizás la más llamativa llegó desde el empresariado: el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, dijo que “uno no puede pensar en que no se vote la idea de legislar. Es un mecanismo que incluso mucha gente no entiende”, dijo en radio Cooperativa.

Y lo apoyó el senador RN Francisco Chahuán “Hay que votar a favor de la idea de legislar, pero vamos a defender la propiedad de los fondos de pensiones por parte de los trabajadores chilenos... Sacar adelante la reforma es una cuestión ética”.