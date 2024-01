Camila Flores afirmó que un diputado dio positivo en test de drogas: Contramuestra en proceso

La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, declaró en una entrevista a radio Agricultura que un parlamentario de izquierda habría arrojado un resultado positivo en el test de drogas practicado en la Cámara de Diputadas y Diputados. Según Flores, esta información ha sido encubierta por las autoridades de la Cámara y se estaría realizando una contramuestra.

“Todo esto no ha sido oficial, no ha salido a la prensa porque lo han estado tapando harto en la Cámara de Diputados, pero hay un diputado que salió positivo en el test de droga y ya le están haciendo la contramuestra”, afirmó la diputada Flores en la entrevista.

Además, Flores sostuvo que, aunque desconoce la identidad del diputado en cuestión, tiene certeza de que es de izquierda y que la situación se mantiene en secreto. Agregó que el lunes se espera conocer los resultados de la contramuestra.

La diputada explicó que el test de drogas, incorporado al reglamento de la Cámara en julio de 2022, se realiza por sorteo cada seis meses. La medición se efectúa a través de una matriz de cabello, ya que, en caso de resultar positiva, indica un consumo crónico.

[ LEE TAMBIÉN: Diputada Camila Flores pidió la renuncia de los ministros que se reunieron con Zalaquett: “No tienen la estatura ética ni moral para ocupar el cargo” ]

¿Quién es?

Como Flores destacó que la identidad del parlamentario en cuestión ha sido ocultada y expresó sus sospechas sobre la posible implicación de drogas duras. “Para que te salga marcado, probablemente tienen que ser drogas muy duras”, comentó.

El test de drogas en la cámara se realiza mediante la matriz de cabello, ya que los testeos de saliva solo proporcionan información a corto plazo. Cada examen tiene un “corte de concentración”, y los resultados se entregan al secretario de la cámara, quien informará a los jefes de bancada sobre los parlamentarios que no se sometieron al test o dieron positivo con una droga ilícita o no certificada médicamente. Sin embargo, el informe no revelará detalles sobre el tipo específico de sustancias detectadas.