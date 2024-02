“Tengo ganas de llorar, de gritar”: Américo compartió su sentir tras sufrir una violenta encerrona

Esta madrugada, el cantante tropical Américo sufrió una violenta encerrona en la comuna de La Florida mientras se encontraba con su familia en su camioneta. Cuatro asaltantes armados intimidaron al artista y su familia para robar el vehículo que fue abandonado en La Pintana en perfectas condiciones.

En el matinal “Tu Día” se comunicaron con el intérprete, quien se mostraba afectado por la cruda experiencia vivida. Él comenzó a mencionar que la delincuencia está desbordada, y que esto le puede a pasar a cualquiera en cualquier lugar.

“No sólo me apuntaron a mí, apuntaron a mi hija. Inmediatamente con un trauma, vomitando, el miedo instalado en su cuerpo. Yo todavía no sé qué hacer, en el espacio que he tenido, he intentando buscar las palabras: ¿qué le digo?, ¿cómo hablo con ella?, ¿cómo la contengo?, ¿cómo le explico? Con el más chiquitito ver cuánto le afectó”, se sinceró Américo.

El sentir y llamado de Américo

El cantante se dirigió a las autoridades para hacer un llamado con respecto a la delincuencia que se está viviendo en nuestro país. “Hoy día nuestro Gobierno, la gente responsable tiene una oportunidad para hacerlo distinto. Yo como chileno nunca le he deseado lo peor (...) recurrir a lo que tengan a disposición para poder instalar una sensación de seguridad y hecho de seguridad”, señaló.

“No es normal lo que pasa, no podemos estar viendo números, acumulando cifras. Es momento de hacernos cargo (...) En este momento podría estar muerto en vida si le pasa algo a mis hijos o mi esposa. No sabría qué hacer, de hecho todavía no sé qué hacer. Me brotó del estómago decirles ‘déjame sacar a mis niños’. Gracias a Dios lo pude hacer”, continuó el cantante.

“Yo quiero lo mejor para mi país (...) que Chile se comience a recuperar lo más pronto posible, que nos tiene a todos tan enfermos. La palabra es vicioso y lamentablemente no está afectando a todos”, agregó Américo.

Finalmente, el cantante compartió su sentir, el cual le ha costado procesar debido a las diversas diligencias y el rol paternal que tiene que ejercer. “Yo todavía no he podido emocionarme, yo todavía no he podido sacar lo que he tenido dentro. Seguramente en la noche me va a tocar, sigo haciendo trámites. Sí lo voy a hacer, es más, ahora que te lo estoy diciendo tengo ganas de llorar, de gritar. No se siente bien”.

Américo le hizo un llamado a la gente que no se expongan a estos peligros, si es que no tienen que hacerlo. No pelear con los delincuentes, porque puede tener consecuencias fatales, y no vale la pena el dolor de perder la vida o la de algún familiar.