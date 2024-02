Neme realizó fuerte descargo por el caso del novillo suelto en Estación Central: “Esto no es una atracción turística, es un animal que está desorientado”

José Antonio Neme ha demostrado públicamente su amor por los animales, y es por esta razón que realizó un fuerte descargo tras el caso del novillo suelto y herido en Estación Central.

Cabe recordar que la vaca llegó hasta el lugar debido a que un camión robado se volcó en la comuna de Estación Central, lo que terminó con el bovino caminando aproximadamente por diez kilómetros por la Autopista Central, en el eje General Velásquez.

Esta situación llamó la atención de los vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar, quienes se acercaban al novillo para intentar registrar el particular momento.

En este contexto, es donde el periodista se molestó por la actitud que tomaron las personas alrededor del animal: “La gente está inquieta, yo también creo que hay que tomar una distancia (...) el animal está estresado y traumatizado por lo que ha vivido”, expresó en su despacho para “Mucho Gusto”.

“Además, las cámaras de televisión, personal municipal y la gente que le están sacando fotos, no me parece que sea lo más oportuno, por eso es que estoy alejado porque el animal mira a todo este grupo de personas desde el otro lado de la malla”, añadió.

“Está nervioso, y yo creo que el personal municipal debería sacar a las personas, porque aquí hay un peligro, esto no es una atracción turística, este es un animal que está desorientado”, sostuvo.

El riesgo para el animal

Asimismo, Neme comentó que: “Yo no voy a pedir a las personas que se retiren, no es mi rol, solamente creo que no es oportuno estar ahí mirando, porque él puede reaccionar mal y generar un accidente”, advirtió puesto que nunca se sabe como puede reaccionar el animal ante tal presión.

“Está muy estresado y no hay nada que lo separe más que una pequeña malla (...) se puede ver que está con sangramiento y que ha sido parte de un accidente, da mucha pena, en lo personal”, manifesó el animador del matinal.

Finalmente, reiteró lo afectado que estaba por ver al animal en estas condiciones: “Me da pena el escenario, hay vecinos que están inquietos, siento que es riesgoso para el animal y para la población, pero al menos la decisión de cercarlo fue correcta”.

Cabe reocrdar que el novillo pudo ser atentido por personal de Carabineros y de la Municipalidad, y fue sacado de la vía pública.