“Yo digo lo que pienso”: Monja que sufrió violento asalto en Barrio Yungay le envió mensaje al Presidente Boric

La superiora Rosa Bahamonde, una de las monjas que sufrió un violento ataque al interior de su convento en Barrio Yungay, realizó una potente intervención mientras se encontraba con la presencia del Presidente Gabriel Boric en la marcha en contra de la delincuencia.

“Lo vuelvo a decir, esto no es una cosa política”, inició su discurso la religiosa. “Agradezco que haya aparecido porque soy la más crítica de que usted vive aquí y que no vive aquí. No tengo problemas porque yo digo lo que pienso en un contexto de respeto y con fundamentos”, agregó.

“Veo la realidad en mi barrio todos los días desde mi ventana. Todos los días veo estas cosas, escucho y desde esa realidad pienso y siento que somos un instrumento de Dios, en que nos haya tocado a nosotros la mala suerte de vivir esta experiencia dura, pero que ya la están viviendo muchas familias”, complementó la mujer.

Posteriormente, aseguró que “no puede ser que nosotros como país y seres humanos estemos aferrándonos a la vida egoístamente. La vida es para todos, todos tienen derecho de vivir”.

Sobre los inmigrantes

Asimismo, la superiora habló sobre los extranjeros que habitan nuestro país, asegurando que: “No podemos clasificarlos a todos. Hay gente muy buena. Los que nos conocen saben que trabajamos con muchos extranjeros de distintas nacionalidades. Hemos tenido buenas experiencias, malas experiencias pero el ser humano es así. Incluso nosotros como chilenos somos egoístas a veces”, continuó la religiosa.

Eso sí, sostuvo que “Chile tiene que ser un país acogedor, tenemos que ser acogedores. Pero sí tener el respeto con el otro y cuidarnos unos a otros. Y siento que esto, si no se ponen las medidas que corresponden desde el Estado”.

“Aquí no es echar barro a nadie. Es ver en concreto y buscar las medidas concretas sobre lo que nos está pasando como sociedad y qué debemos hacer como sociedad para tenernos seguros en nuestros propios hogares”, explicó la monja.

Para cerrar, Rosa Bahamondes comentó que “a veces cosas sencillas, pero nos vamos en querer los votos. Las cosas no se solucionan de un día para otro, tienen un proceso, pero tampoco hagamos que ese proceso se detenga. Si nosotros no respetamos a las autoridades, no pidamos que nos respeten a nosotros”, cerró.