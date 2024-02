Karla Rubilar relata angustiantes minutos tras conocer accidente de Sebastián Piñera y recuerda última conversación con exPresidente

La exministra de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, expresó su profundo pesar tras conocer la trágica muerte del exMandatario en Lago Ranco. En conversación con BioBio reveló la última conversación que tuvo con él, con respecto a los incendios forestales que afectan a la Región de Valparaíso.

“Esto ha sido muy doloroso en lo personal y muy impactante en la forma que ocurrió. Fue un privilegio trabajar a su lado”, contó acongojada.

Según relató, tras enterarse de la tragedia, tuvo la esperanza de que fuera encontrado con vida.

“Nos empezaron a llegar informaciones de diferentes lados. Rumores. Lo primero que se nos dijo es que había caído el helicóptero donde iba el presidente. Por supuesto que cuando uno recibe una información así dice ‘bueno, quizás es un accidente’”, expresó recordando el incidente que sufrió en años anteriores, cuando debió aterrizar de emergencia.

“(Pero) Al paso de los minutos comenzó a llegar información de que había fallecido, que no había podido salir. Obviamente uno no lo cree. Uno espera hasta el último minuto, con la esperanza de que está por ahí, Que no lo han encontrado...”, continuó.

Emocionada recordó el espíritu social del exJefe de Estado.

“Tuve el privilegio de conocerlo desde muy joven...era un incansable servidor público”, recordó e incluso desclasificó la última conversación que tuvo con Piñera.

Última conversación con Sebastián Piñera

“Les voy a contar una infidencia. A nosotros ayer nos pidió a varios excolaboradores suyos reunirnos por Zoom para ver cómo cada unos de nosotros entregábamos al Gobierno un documento, nos poníamos a disposición en la emergencia de los incendios. Estaba muy preocupado en cómo ayudar, con la experiencia de la de reconstrucción del (terremoto) del 2010″, lamentó Rubilar.