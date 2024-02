“99% seguro”: Instructor de vuelo revela posible causa que habría originado caída de helicóptero de Piñera

El instructor de vuelo argentino Guillermo Tufró reveló cuál habría sido la principal causa que provocó el fatal accidente del expresidente Sebastián Piñera en Lago Ranco, en base a su larga experiencia piloteando helicópteros.

En entrevista con Canal 13 explicó la mala visibilidad habría originado que el exmandatario perdiera el control de la aeronave marca Robinson, destacada por su seguridad y estabilidad.

[ “Escuchamos un ruido parecido a un trueno”: Testigo relata minutos posteriores a tragedia de Sebastián Piñera ]

“De acuerdo a mi experiencia, había mala visibilidad. Eso me lo han comentado otros pilotos de Chile con quienes ya he hablado. Y con mala visibilidad, intentó volar lo más bajo posible para tener visibilidad, y eso de un segundo a otro cambia y no se tarda más de 30 segundos en perder el control del helicóptero”, contó.

Además, agregó que “en el agua es muy difícil saber la altura, sobre todo con el parabrisas mojado. Es un accidente por desorientación espacial, 99% seguro (...) “.

[ Fiscalía confirma que la causa de muerte de expresidente Sebastián Piñera fue “asfixia por sumersión” ]

Finalmente, producto de las malas condiciones climáticas concordó -al igual como le dijo José Cox a Piñera- que “no debería haber despegado, pero por ahí estimó que las condiciones meteorológicas no eran tan graves como se le pusieron de golpe”.

Revelan posible causa de accidente de Piñera

Previamente, Trufó aclaró que “no digo que sea común, pero es un típico accidente de desorientación espacial. Sobre todo volando sobre el agua, es muy fácil perder el sentido de orientación y chocar con el agua”.

Según trascendió Piñera dio la orden a los otros tripulantes a saltar al agua. Situación que él no podía realizar, puesto que al soltar el volante el helicóptero habría caído sobre los cuerpos.