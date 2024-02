Amigo de Sebastián Piñera relata versión diferente del accidente a la que se ha difundido

Fabio Valdés, amigo del expresidente Sebastián Piñera, relató cómo ocurrieron los hechos del accidente aéreo que terminó con la vida del exmandatario en el Lago Ranco. No osbtante, su versión difiere de la difundida públicamente este martes.

“Yo fui amigo de Sebastián desde los cinco años. Compañero de colegio y amigos hasta hoy día, 70 años. Muy cercano con él, con su familia, con su madre, con su padre. Me tiene muy afectado esta tragedia de Sebastián”, inició sus palabras en entrevista con Radio Agricultura.

A continuación, aclaró que por fuentes cercanas logró recopilar detalles del fatídico viaje en helicóptero de Piñera.

“Sebastián, normalmente, hacía paseos en helicóptero del Lago Ranco a distintas amistades de por ahí. A mí siempre me convidaba, pero la verdad es que yo no me subía. Le tengo miedo al helicóptero. Y muchas veces le dije ‘Sebastián, cuidado, esta cosita es peligrosa’. Pero él tenía mucha fe en sí mismo, tenía además suerte, porque tuvo otros percances de los cual salió ileso”, rememoró Valdés.

La versión a la que tuvo acceso Fabio Valdés

“Ellos fueron en la mañana de ayer a la casa de los Cox y, a la hora de almuerzo, dijeron ‘ya, devolvámonos’. Es un viaje de siete minutos en helicóptero, muy corto. El tiempo estaba lloviznando, no es que había una lluvia terrible. Las nubes estaban altas, no había viento. Y según Cox, que también es piloto, no era imprudente hacer ese viaje de vuelta de siete minutos. Al parecer, el parabrisas, por decirlo así del helicóptero, se le empañó totalmente y quedó ciego”, narró el expresidente del directorio de la mencionada radioemisora.

A raíz de lo anterior, añadió, “a 100 metros de distancia de la casa de los Cox intentó volver a tierra, volver a la playa. Ahí, quizás, por una mala maniobra o una precipitación, no sé muy bien esa cosa, producto de las circunstancias que estaba viviendo, cuasiciego, el helicóptero cayó y cayó de costado”.

Posteriormente, en la entrevista, Fabio Valdés contó detalles de cómo prosiguió el accidente que le costó la vida al expresidente, los cuales difieren de la versión difundida públicamente.

“Cayó hacia el lado de él (de Piñera). Y el golpe tiene que haberlo recibido él. Allí, Ignacio Guerrero, que iba con él, al otro lado del helicóptero, el lado que no está pegado al agua, abrió las puertas, salió él, salió su hijo, a duras penas salió la ‘Pichita’, hermana de Sebastián. Trataron de sacar a Sebastián, pero el helicóptero estaba semihundido y Sebastián semihundido, y no lo pudieron sacar”, aseguró el amigo del exjefe de Estado.