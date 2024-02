“Y los juegos siguen funcionando”: Seis personas heridas deja accidente en tagadá de El Quisco

Lo que se supone sería una sana diversión veraniega terminó en una tragedia en los juegos Mampato de El Quisco, en el litoral central. Esto, luego que colapsara la barrera del tagadá “Samba” y cayeran de espaldas seis personas.

Así quedó registrado en un video que compartió el medio regional RedNoticias donde se ve el momento exacto cuando se rompe una parte la baranda del juego mecánico ‘Samba’.

Según informó el citado medio “equipos de emergencia, incluyendo bomberos, rescatistas y carabineros, llegaron rápidamente al lugar para atender a los heridos, cuatro adultos y dos menores, quienes presentaban heridas de diversa consideración”.

Seis heridos en tagadá de El Quisco

Testigos del accidente las emprendieron contra la empresa, puesto que continuaron con los demás juegos, mientras socorristas atendían a los heridos.

“Estuve ahí y los muy care raja nisiquiera pararon los juegos ... la gente reclamo y ahí pararon todo y comenzaron a sacar a la gente... los familiares de los accidentados lloraban y gritaban ... era horrible ver esa escena”, “Mi hija fue la afectada y mi sobrina esto no quedará así”, mas allá de que sea juego de provincia como dicen o juegos de cuarta o juegos inseguros, hay que pensar que ese samba lleva mas de 10 años ahi y no recuerdo que antes allá pasado algo asi a ese juego le falto la mantención que claramente no hicieron.