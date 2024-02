Paramédico que se viralizó por celebrar fallecimiento de Piñera denuncia amenzas de muerte

Muy alejada de retractarse en sus polémicos dichos, la excandidata constituyente Gloria Pinto volvió a celebrar el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Claro que ahora asgura que ha recibido amenazas de muerte.

Esta paramédico del Hospital San José terminó viralizándose luego de publicar videos con animosos y entusiastas festejos por la muerte de Piñera en Plaza Baquedano, al punto que descorchó un espumante en señal de jolgorio.

“Mucha gente ha dicho que no podemos celebrar y que no nos podemos alegrar. En Chile no hay justicia y que se mueran todos los malditos miserables”, fueron parte de sus palabras, según consigna La Cuarta.

“Vergüenza me daría...”

Dos días después de aquel registro, Gloria Pinto grabó un video a la salida de Fiscalía, dando cuenta de la constancia estampada por el acoso y amenazas de muerte de las que asegura haber sido víctima. Además, inisitió su postura y envió una directa crítica política, sin entregar nombres.

“No me arrepiento de haber celebrado la muerte de Piñera. En Chile no hay justicia y eso es real. Jamás una persona como Piñera o como Pinochet va a pagar en Chile. Hoy día, el Lago Ranco, la muerte, estuvo de nuestro lado, eso se celebra”, manifestó.

“No me da vergüenza lo que hice. Vergüenza me daría decirme comunista y estar haciéndole guardia de honor (a Piñera)”, sentenció Gloria.