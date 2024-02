Cuchillo Eyzaguirre en picada contra Camila Vallejo por no asistir a funeral de Sebastián Piñera

En un irónico video el periodista Sebastián Eyzaguirre despotricó contra la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, por excusarse de asistir al funeral del expresidente Sebastián Piñera, argumentando problemas médicos.

Debido a ello, el exCQC se refirió en tono burlesco a la situación, dando a entender que se trató de una simple mentira de la secretaria de Estado para no asistir a la ceremonia.

[ “Nos volveremos a reencontrar”: Cecilia Morel rinde emotivo homenaje en Instagram a Sebastián Piñera ]

“Mediante este video quiero extender y hacer públicas y mis más profundas preocupaciones por la salud de nuestra ministra vocera de Gobierno, Camilita Vallejo, quien presentó certificado médico, o se excusó médicamente de no poder asistir hoy al funeral oficial de Presidente Sebastián Piñera”, dijo de manera mordaz.

“Me imagino, no hay que ser un Einstein para intuir la indigestión que le tiene que haber generado a la bella ministra haber sido guardia de honor de su archienemigo, y constatar con hechos evidentemente la derrota cultural, absoluta de la izquierda radical chilena. Me imagino que le tiene que haber provocado todo tipo de dolores y síntomas negativos en su cuerpito. En su cuerpa, en realidad. Le hacen extender mi preocupación”, continuó.

Además, lanzó dardos contra el canal CHV, por ser “los principales estimuladores mediáticamente hablando del estallido delictual”.

Cuchillo en picada contra Vallejo y CHV

“También transmitirle mi solidaridad a la gente del canal Chilevisión, específicamente a su departamento de prensa, me imagino que debe ser muy, muy complicado internamente, en la guatita, tener que poner cara de congoja y llenar de loas al ex presidente después de haber sido los principales estimuladores mediáticamente hablando del estallido delictual de octubre del 2019. Me imagino la contradicción vital que deben tener”, despotricó.

Finalmente, lanzó un mensaje contra todos los “pelotudes” que “quisieron destruir Chile”.

“Lo que sí tienen que saber, y esto el pueblo de Chile ya se está dando cuenta, es que la batalla la perdieron, de que el Octubrismo murió y ustedes perdieron. Piñera quedará como uno de los grandes, sino el mayor gestor que ha tenido este país, más allá de muchas sombras que pudo haber tenido, no hay un tipo que haya tenido su nivel de gestión. Y ustedes como lo que son, unos infames que quisieron destruir Chile y ahora tienen que poner caritas de bueno y hacerse los pelotudes. Finalmente, lo que han hecho toda su vida. Una vez más, como les digo siempre, perdieron. Los hechos hablan por sí solos”, sentenció.