“Él iba a volver a almorzar con mi mamá”: Cecilia Piñera relata angustiante momento en que se entera del fatal accidente

La hija del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Piñera Morel, reveló cómo vivió los angustiantes momentos cuando se enteró que había ocurrido “un accidente” en Lago Ranco, sin saber que se trataba de su padre quién se había hundido al interior del helicóptero que piloteaba.

Según contó, en entrevista con el medio The Clinic, ella tenía su auto cargado para viajar hacia la casa de veraneo de sus padres, cuando recibió el llamado de su hermano Cristóbal, quien a su vez fue avisado por la nana de la familia, que algo trágico había ocurrido.

“Justo llega Magdalena, con un primo nuestro, Matías Irarrázaval. Y partimos a ver ‘un accidente’. Yo iba saliendo a pasar unos días en Ranco cuando tuve que partir a ‘un accidente’. No sabíamos qué había pasado, no entendíamos tampoco qué era lo que había pasado, no sabíamos quién estaba en el helicóptero, dónde había caído, si se había salvado alguien o nadie. Matías manejó las tres horas hasta Ranco”, contó la doctora.

Fue durante el largo trayecto cuando comienzan a recibir un “bombardeo” de mensajes que le apretaron el corazón.

Cecilia Piñera relata trágico accidente

“En el camino, vino el bombardeo de llamadas, de WhatsApp, de confusión. Algunos pensaban que en el helicóptero estaba mi hermana Magdalena Piñera y no mi tía Magdalena Piñera, la ‘Pichita’. Nosotros, en el fondo, nos ‘mantuvimos’… hasta que supimos que los buzos ya habían rescatado su cuerpo. Ahí fue como ‘ya’”.

Tras ello, fue su tía, quien sobrevivió a la tragedia, quien les contó lo sucedido.

“Estaba muy desgarrada, lúcida, pero con mucha pena. Ella tenía una relación de amor especial con mi papá (...) muy cercana, muy compinche. Entre llantos nos decía que (mi papá) estaba feliz, que habían comido un picoteo donde José Cox, que se habían reído. Que estaba contento”, recordó.

Finalmente, reveló que su padre quiso regresar para almorzar con su esposa Cecilia Morel, cuando el helicóptero capotó.

“Él iba a volver a almorzar a la casa con mi mamá. A José Cox y a Loreto Alcaíno los habían ido a saludar. Pasa que el accidente lo ven sus amigos y la Loreto, que es muy amiga de mis papás, llamó a mi mamá, pero todo esto era muy confuso al principio”, contó respecto a cómo se enteró su madre de la trágica y repentina muerte del expresidente.