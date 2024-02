Expertos prevén que el dólar llegue de nuevo a mil pesos

Fue el miercoles 6 de julio de 2022 cuando se produjo un hecho histórico en la economía chilena. Ese día, y por primera vez, el dólar llegó a la barrera psicológica de los mil pesos, aunque a los pocos minutos quedó en $993.

Esa vez el Banco Central, BC, tuvo que reaccionar e intervino en un mercado que opera con cambio flotante, por lo que inyectó dólares a través de un programa especial de ventas para fomentar la baja en el precio de la moneda norteamericana.

Y mucho se teme que en poco tiempo más la divisa estadounidense vuelva a ese alto nivel, lo que favorece a los exportadores pero no a los consumidores, dado que cerca del 80% de la canasta del IPC está compuesta por productos importados que asumen de inmediato el alza del precio del dólar.

Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “el impacto del aumento del dólar sobre los niveles de precios no está siendo significativo, pues afecta a algunos precios específicos, como el de los combustibles. Pero para amortiguar ese impacto tenemos el Mecanismo de Estabilización que comienza a operar cuando estas presiones sean por el tipo de cambio”.

El dólar empezó 2024 con un precio de $877,12 el pasado martes 2 de enero El martes de esta semana llegó a $972,22, lo que no se daba desde octubre de 2022. Y ayer bajó de los $960, para situarse en $956,3 vendedor y $956 comprador.

Pero en cerca de un mes y medio su valor casi ha subido cien pesos, lo que en gran parte se explica de forma principal por las proyecciones de un menor diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Chile.

Además, como el cobre está por debajo de US$4 por libra debido a la menor actividad económica en China, ello implica que llegan menos dólares al país.

(John Moore/Getty Images)

PROYECCIONES DE EXPERTOS

José Uribe, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, no duda en señalar que “lamentablemente, es posible llegar de nuevo a un dólar a mil pesos... Al reducirse la brecha por las tasas nuestra y la de Estados Unidos, ya no entra tanto dólar y el peso empieza a perder valor, pues ya no es tan apetecido por el mercado internacional”.

Y añadió que “como dependemos tanto de afuera, hay que esperar que las cosas se asienten... El BC podría intervenir, pero no veo fundamentos para ello, pues hay que aguardar más calma en Estados Unidos. Además acá hay baja inflación y se espera que mejore la economía”.