Recolector cuenta la reprobable actitud del dueño de los $27 millones que encontró en la calle

Recibió las felicitaciones hasta del mismísimo Presidente Boric. El recolector de residuos que devolvió un bolso con 27 milloones de pesos en su interior, que encontró abandonado en una banca en Punta Arenas, se hizo merecedor del aplauso de todos, menos de uno: el dueño del dinero.

Ese fue el testimonio que relató Belarmino Parra Álvarez a Julio César Rodríguez en una entrevista para Radio Biobío. En ese diálogo contó pormenores de la honesta decisión de no apropiarse de los fajos de billetes que halló olvidados a las afueras de un pub.

Belarmino acudió junto a sus compañeros y su supervisor a la Policía de Investigaciones (PDI), lugar donde se contactaron con el dueño y le entregaron su dinero. El jefe del recolector aseguró que el hombre rompió en lágrimas y agradeción, ya que se trataba de su finiquito.

No se dignó ni a dar las gracias

No obstante, el despistado propietario de los billetes no se habría comunicado con el héroe de esta hazaña, Belarmino. “¿Te ha ubicado el dueño de la plata para tirarte unas 10 lucas?”, le consultó Julio César en la entrevista radial.

“No. No he tenido la oportunidad de hablar con el caballero que perdió su bolsito con plata”, aseguró el auxiliar.

“No puedo creer que el dueño de los $27 millones no se haya querido comunicar contigo. Cómo tan poca generosidad... por último haberte invitado un helado, un choripán con leche con plátano... o al pub”, reprendió el periodista.

“¿No te ha llamado ni para darte las gracias?”, insistió el también conductor televisivo. El recolector respondió que no.

“Pero bueno... Opté por lo correcto y estoy tranquilo con eso”, señaló el empleado de 31 años, que realizó la noble acción para dar un ejemplo a sus cuatro hijos y, sin buscarlo, propinó tremenda bofetada a la conciencia de los chilenos.