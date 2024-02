Naya Fácil escapó de encerrona y terminó chocando una casa: “Me tiraron al suelo y me dijeron ‘sácate los aros de oro’”

Una dramática situación vivió Naya Fácil la mañana de este viernes, y es que la influencer sufrió un intento de encerrona en la comuna de La Florida y tras intentar escapar terminó chocando una vivienda.

La situación fue compartida por la misma personalidad a través de su cuenta de Instagram: “Acabo de chocar el auto… me acaban de hacer un portonazo”.

“Chocaron al Isma también. Nos íbamos a juntar acá porque una niña me iba a maquillar. Eran unos pendejos, chiquillos, anda con esto pero ningún arma… ah no, andaban armados conchetumare”, corrigió.

En los registros publicados en la plataforma, se ve cómo un auto la encierra y posteriormente la amenazan con unos fierros. Acto seguido, su vehículo quedó incrustado contra la reja de una casa tras intentar escapar.

“No sé qué le pasó al auto, pero intenté retroceder y no me retrocedía… me bloquearon el auto, por eso lo choqué”, contó, asegurando que su camioneta tendría problemas mecánicos.

“Las láminas de seguridad me protegieron de todo”, dijo mientras mostraba los vidrios rotos del espejo de la parte del conductor.

¿Qué pasó?

“Me tiraron al suelo y me dijeron ‘sácate los aros de oro’”, relató, asegurando que: “Ni siquiera estoy llorando porque yo no les tenía miedo… me di la media vuelta, por eso choqué el auto”.

Acto seguido, Naya se enfrentó a la dueña de la vivienda ubicada en La Flora: “¿Tu casa? Pudimos haber pérdido la vida, te informo. O sea, te lo pagamos así que tranquila”.

“Me dice ‘mira cómo quedó mi casa’ y casi me matan”, comentó indignada debido al trauma que causa esta situación y la poca empatía de la mujer.

En estos momentos, Naya se encuentra en la 36 comisaría de La Florida declarando ante Carabineros detalles de lo sucedido.