Director de cine de Hollywood fue internado en clínica de Punta Arenas tras complicación de salud en la Antártica

El director de cine estadounidense y coordinador de dobles de riesgo, Mike Gunther, se encuentra internado en la Clínica RedSalud Magallanes de Punta Arenas después de sufrir una complicación de salud durante su estadía en la Antártica.

De acuerdo a lo informado por El Pingüino, el realizador de 55 años llegó al recinto médico después de un operativo realizado en la Antártica. Después de una evaluación, se trasladó a Gunther con todas las medidas necesarias para su pronto traslado a Punta Arenas.

El hombre que dirigió a Bruce Willis en “Set Up” presentó molestias que están asociadas a una hemorragia digestiva, por lo que se decidió trasladarlo a Punta Arenas antes de que su estado de salud se complicara más.

El medio citado señaló que hasta el viernes, el estadounidense permanecía internado en la Unidad de Paciente Crítico (UCI), siendo sometido a exámenes para determinar su aflicción.

Mike Gunther es el director detrás de “Set Up” protagonizada por Bruce Willis y Ryan Philippe, “Beat Down” con Danny Trejo, y la trilogía de “Rogue Warfare”. En su rol como coordinador de dobles de acción, participó de producciones como “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, “Bumblebee”, “A quiet place”, entre otras.