Hermanos Kaiser competirán por llegar a La Moneda: “Tenemos una muy buena relación”

Johannes Kaiser, diputado y exintegrante del Partido Republicano, anunció su decisión de postularse como precandidato presidencial. En una entrevista con Agricultura, Kaiser expresó su disposición a participar en las primarias de Chile Vamos, afirmando que es necesario discutir los planes de gobierno que tengan mejores perspectivas de éxito en la recuperación del país.

A través de “X” un cibernauta le preguntó qué méritos tenía para ser Mandatario. Kaiser contestó largo y tendido: “Tengo el mérito de amar a mi país, de no mentir concientemente para obtener beneficios de ningún tipo, de haber avanzado en el tema de los detenidos desaparecidos (osamentas en el SML) más que toda la derecha en 30 años”.

Pero no quedó ahí, ya que aseguró que “he armado de la nada una plataforma con más de 120.000 suscritos, desde la cual hemos ayudado a cambiar el tono del discurso en Chile. Tengo el mérito de no votar jamás a favor de iniciativas que impulsan la agenda ideológica de la izquierda. Impulsé las acusaciones constitucionales contra Jackson e Izquia Siches y fue un proyecto de resolución que yo impulsé, el que terminó aprobado por la cámara, detonando la salida del mentado ministro Jackson”.

“Soy querellante en el caso Sierra Bella, lo que impidió el desfalco de más de 6000 millones de pesos. Tengo el mérito de haberme opuesto desde un principio a la inmigración ilegal, oponiendome con ello también a los intereses de grandes empresarios. En ese marco impulsé modificaciones de distintos proyectos de ley, que hiciesen más fácil la expulsión y más dificil la solicitud de refugio de gente que no lo merece. Tengo presentado y en tramitación, el único proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza que es viable y que cuenta con apoyo transversal. Fuí de los pocos que se vinieron a Chile durante el 18-10 y que sostuvieron siempre que la pelea era ganable. Usted está en su derecho de pensar que no haría un buen papel como candidato o presidente, pero no tiene derecho a ningunear el trabajo que he realizado. Saludos”, terminó de responder.

Luego, una seguidora le consultó sobre la relación con su hermano Axel, quien también manifestó seguir un camino hacia La Moneda. “Tenemos una muy buena relación”, contestó el parlamentario.