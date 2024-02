“Hue***, vieja c***, turca c***”: la feroz pelea entre dos mujeres en bar de La Dehesa que aterrizó en la Justicia

Corría el 30 de abril de 2013 en el bar Medanoso de La Dehesa. Se realizaba la despedida de Benjamín Band, su dueño y quien falleció de cáncer. Nada de esto importó, y se desató una pelea de proporciones entre dos mujeres y que llegó a la Justicia.

La Segunda rescató la historia protagonizada por Carolina Varela Rojas (49) y Tatiana Marinkovic Rengifo (52), todo por una mesa que ya estaba ocupada.

Según el citado medio, Carolina Varela relató que “mientras estaba en la pista, una mujer comenzó a insultarme sin motivo alguno, recuerdo que me gritaba ‘hueona, vieja culia, turca culia’ entre otros insultos, por lo que reaccioné preguntándole qué le pasaba (…) Pero ella insistía vehementemente en provocarme”, refiriéndose a Marinkovic.

“La querellada en ningún momento depuso su actuar, se me abalanzó para amenazarme cara a cara (…) Sacó con un empujón de en medio a mi amigo y se me fue encima, por lo que mi reacción fue empujarla para evitar que me pegara, pero ella, quien tenía una copa en la mano con líquido, se me fue nuevamente encima”, sumó en su relato.

“La empujé para sacármela de encima, pero no fue suficiente, pues fuera de que su envergadura física es mayor, volvió a abalanzarse, pero esta vez directamente me propinó un primer golpe en la cara con la copa de cristal, por lo que lógicamente la copa se quebró”, indicó.

“Mientras absolutamente descontrolada me gritaba que me iba a matar, buscando en varias ocasiones cortar mi cuello, lugar que por instinto yo intentaba proteger, pues su única intención era aquella, enterrarme la copa, ahora como un arma cortopunzante, en una zona vital”, explicó.

¿Y la contraparte?

Tatiana Marinkovic, que también presentó una querella, indica que Varela y sus acompañantes les quitaron la mesa donde ya estaba sentada junto a sus amigos.

Por ello, esta última se encontró con la primera camino al baño, momento en que le dice “qué onda lo agresiva de ustedes con mis amigas. Hoy estamos despidiendo a Benja”.

De acuerdo a la querella, tras ello hubo un empujón, por lo que “mi representada vació el líquido de la copa que aún tenía en la mano hacia la querellada, y sin más, esta última le dio un golpe de puño en el ojo derecho, por lo que cayó fuertemente al suelo, pegándose en la cabeza y quebrándose la copa en su mano”.

“La señora Varela Rojas comenzó a mostrar su cara, la cual presentaba rasguños y algunas heridas, producto, como mencioné, de los desesperados intentos de mi representada por defenderse y detener el ataque”, precisa el escrito.

La disputa sigue en Tribunales, consideradas las dos víctimas y también imputadas.