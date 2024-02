‘May December’ explora uno de los mayores escándalos de los 90

‘May December’ es una película basada en un caso real que ocupó las portadas de los periódicos sensacionalistas en los años 90. La historia habla de una mujer de 36 años que fue detenida y procesada tras descubrirse su relación sentimental y sexual con un niño de 13 años.

El guión de Samy Burch se basa muy libremente en el caso real de Mary Kay Letourneau, una profesora de Burien, en el estado de Washington, que fue detenida en 1997 acusada de violación de un menor de doce años llamado Vili Fualaau, de quien la mujer estaba embarazada en ese momento. Tras cumplir una condena de siete años de cárcel, Letourneau y Fualaau se casaron y tuvieron más hijos. Con un pasado y un bagaje similares, los personajes interpretados por Julianne Moore y Charles Melton, Gracie y Joe, acogen en su casa de Savannah a Elizabeth Berry, interpretada por Natalie Portman. Berry es una actriz que pronto empezará a rodar una película en la que interpretará una posible versión de Gracie y quiere hacer un estudio sobre ella.

“Cuando me enviaron el guión de ‘May December’, me quedé completamente alucinada. Tenía tantos matices, era tan específico y la historia era tan interesante y sorprendente que decidí enviárselo a Todd Haynes, a quien admiro desde hace tanto tiempo y, por suerte, se interesó. Era mi primera oportunidad de producir una película y la experiencia ha sido extraordinaria”, admitió Portman.

Portman envió el manuscrito a Haynes a través de su recién estrenada productora, MountainA: “Le gustan las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. Lo que hizo que el material fuera aún más sorprendente fue su tono y su sensación de confianza al navegar por un territorio realmente perturbador”, añadió.

Lejos del morbo pero mirando de frente a un complejo caso de abusos sexuales, el nuevo largometraje del cineasta de ‘Velvet Goldmine’ y ‘Lejos del cielo’ recibió una nominación en los Oscar en la categoría de Guión Original.

“Es maravilloso compartir esta película con el público porque es una exploración de lo que significa ser humano”, declaró Portman.

Esta comedia negra tiene a Julianne Moore en el centro de la historia; ella dijo que sí de inmediato, pero sólo al examinar más de cerca el material y su personaje de Gracie llegó a comprender la complejidad de lo que acababa de firmar.

“Llamé a Todd y le dije: ‘No puedo hacer esto. Es demasiado difícil’. Me costaba mucho. Me dije: ‘¿Quién es esta mujer? El personaje era difícil de manejar, dado lo mucho que se aferraba a su propia narrativa, a su propia interpretación, a su vida y a quién era. ¿Y cuál es esa interpretación?”, dijo Moore, que se mostró muy contenta de trabajar con Portman. “Tenemos muchas escenas juntos. Tenemos la escena de la cocina. Tenemos la escena del arreglo floral. Tenemos la escena del maquillaje. Así que fue realmente interesante que todos estos encuentros se crearan con una actitud hiperfemenina. Como nos tocamos físicamente, es una película mucho más convincente”.

Elizabeth es una figura plagada de oscuras motivaciones. El proyecto, para Portman, recordaba la verdad entre los actores de negarse a juzgar a un personaje independientemente de lo que haya hecho.

“Intentamos meternos en el corazón y la mente de la gente, y a veces interpretas a personas que cometen crímenes. Eso no significa que creas que esos crímenes deban cometerse. Es sólo que, como artistas, sentimos curiosidad por el funcionamiento interno del corazón humano. Es un guión escrito con humor, y Todd encontró este equilibrio perfecto y delicado porque hay una emoción genuina y sincera. Fue en gran medida su visión la que permitió enhebrar esa línea tan específica de humor e incomodidad y auténtica emoción genuina”, destacó Portman.

Moore y Melton retratan la vida de un matrimonio cuya diferencia de edad de 20 años inspira un escándalo nacional en los tabloides. Mientras planean enviar a sus hijas gemelas a la universidad, la dinámica familiar empieza a resquebrajarse a medida que Portman indaga en su pasado. Dada la obsesión de Estados Unidos por el escándalo, Portman dice que no había escasez de material en el que inspirarse.

“Teníamos todo el material sensacionalista que existía. Había un libro con un título loco, como ‘Castigados por amor’, o algo así. Teníamos esos recursos al alcance de la mano, lo que nos ayudó a ponernos en antecedentes”, recuerda la actriz.

Para la oscarizada Portman, “la película es un estudio de los distintos papeles que desempeñamos en diferentes entornos. Como mujeres, se espera de nosotras que nos comportemos de formas muy distintas a como lo hacen los hombres. Las expectativas son diferentes para nosotras todo el tiempo. Afectan a nuestra forma de comportarnos, tanto si las aceptamos como si las rechazamos. Las estructuras sociales te definen”.

Para Charles Melton, el proceso fue diferente, ya que tuvo que enviar una cinta y pasar por muchas audiciones antes de tener la oportunidad de meterse en la piel de un personaje con el que no tenía nada en común. Pero no fue difícil, ya que lo hizo con empatía.

“Eso es como lo emocionante de ser actor es, ya sabes, cuando llego a un personaje con empatía. Estoy como aportando mi sentido de, mi comprensión de mi realidad. Ya sabes, el trabajo de carácter que he hecho en mí mismo. Comprender la raíz de ciertas emociones que viven en mi cuerpo que, ya sabes, tomó un montón de auto-reflexión para entender. Así que hacer todo ese trabajo de carácter, mi trabajo, ser un artesano de mi vida, realmente me permitió llegar a Joe y entender cosas para él que él no entendía. A veces el cuerpo cuenta una historia antes de que la persona pueda articular nada. Joe tiene esa represión porque está protegiendo algo que no sabe muy bien si le fue arrebatado a una edad tan temprana y que determinaría su forma de navegar por la vida. Para mí fue emocionante sumergirme en cómo es la tristeza”.

Nominación a los premios de la Academia por el “Mejor guión original”.