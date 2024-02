“Hay cosas que no las podemos contar todavía”: crece el misterio por el estado de salud de Kate Middleton

Ninguna persona logra escapar de los problemas de salud, ni siquiera la realeza británica, pero el 2024 ha sido particularmente un reto para la familia real con el diagnóstico del cáncer del rey Carlos III y una extraña cirugía abdominal a la que sometieron a Kate Middleton en enero pasado que la tuvo hospitalizada casi 15 días.

Los problemas de salud de Kate Middleton siguen siendo un misterio

Existen muchos rumores que el Palacio Real no ha querido aclarar. Inicialmente aclararon que no se trataba de cáncer, pero ¿Qué pasó realmente? Nadie lo sabe o quien lo sabe no puede hablar de manera abierta, de ahí que han surgido muchos rumores acerca de la intervención quirúrgica, desde la enfermedad de Crohn y hasta la pérdida de un bebé.

El Príncipe William y Kate Middleton Getty Images (Getty Images)

Ahora ya no importa el qué, sino cómo sigue la princesa de Gales, pues luego de rumores que fue intubada e inducida en un coma, lo más reciente que ha circulado en las redes sociales es que Kate Middleton no está bien y no se está recuperando como era esperado.

No hay muchos detalles referentes al por qué de esa cirugía abdominal en enero de 2024, se cree que fue una histerectomía, lo que sería que le retiraron la matriz, de ahí a que la estancia fuese tan larga en el hospital y mucho más el proceso de recuperación.

La princesa de Gales no estaría evolucionando como se esperaba

La periodista española Concha Calleja, especialista en la casa real británica, reveló al programa Fiesta: “Hay cosas que no las podemos contar todavía”, asegurando que la princesa “evoluciona” pero “no todo lo favorable que la casa real británica querría que fuera”.

Kate Middleton es una experta en llevar botas altas durante el invierno | (WPA Pool/Getty Images)

“La operación fue grave en sí misma. Después, hubo complicaciones más graves todavía. Y los médicos tuvieron que tomar una decisión rapidísima, que fue inducirla al coma. Y eso fue así. La princesa no entró en un coma, fue inducida”, agregó la reportera.