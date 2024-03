Coma, cirugía estética y hasta abuso doméstico: estas son las teorías conspirativas sobre el estado de salud de Kate Middleton

Aunque la serie The Crown ya haya visto su fin, aún existen mentes creativas que parecieran haber salido del departamento de guionistas de la producción de Netflix. Y es que la aparente desaparición de Kate Middleton tiene a toda la web maquinando teorías conspirativas. A continuación, te contamos algunas.

Son 66 días desde que se vio por última vez a la princesa de Gales y aunque el Palacio de Kensington ha hecho un par de anuncios y comunicados, el estado de la esposa de William tiene a todo el Reino Unido y el resto del mundo algo preocupado.

El pasado mes de enero, la oficina de prensa de los príncipes de Gales informó sobre la cirugía pautada de Kate y posteriormente comunicó que todo había salido bien y que la princesa se tomaría un descanso de sus deberes públicos, probablemente hasta Semana Santa. Pero, ¿qué pasó después? Silencio sepulcral. No existe ni una sola imagen de la princesa más fotografiada de la realeza europea, ni un solo detalle acerca de los motivos por los que requirió una cirugía.

¿Cuáles son las teorías conspirativas sobre la salud de Kate?

Los conspiranoicos en sitios como Reddit o redes sociales como X (antes Twitter) han venido ya barajando distintas posibilidades alrededor de lo que realmente estaría pasando con la familia del futuro rey.

Una de las primeras teorías que se considera en los círculos de la web es que Kate estaría batallando un trastorno mental y que incluso habría sido ingresada a un centro para rehabilitarse. Esta idea partió de Angela Levin, biógrafa de la reina Camilla, quien sugirió que la enfermedad no revelada podría estar relacionado con un colapso mental, derivado de su carácter autoexigente y la presión mediática que debe soportar en sus quehaceres como princesa.

La misma autora indica que su marido, el príncipe Guillermo, debería haber tenido herramientas suficientes para manejar la situación, después de lo que vivió con su madre, Diana de Gales. Otros rumores apuntan hacia una infidelidad como origen de ese supuesto estado de Kate.

De esta presunta infidelidad parten otras teorías también, como el hecho de que la pareja estaría buscando divorciarse. Incluso, un hilo de Reddit ha llegado a asomar la posibilidad que Kate tuvo que recibir una cirugía estética porque William la habría maltratado físicamente. Y es que, según los colaboradores del popular sitio web donde abundan las teorías de conspiración, se ha reportado en el pasado que el hijo mayor de Carlos III tiene cierto temperamento y su propio hermano, Harry, confesó en su más reciente biografía que William lo habría golpeado la última vez que se vieron.

Esta narrativa de abuso doméstico toma mucha base en el estudio de las últimas imágenes en la pareja: seriedad en sus rostros, frialdad, eventos en solitario e incluso distancia física.

No juega a favor de los príncipes de Gales que Kensington no haya tenido la transparencia que tuvo Buckhingham con la salud del rey Carlos. Y es que muchas personas han notado una pequeña discrepancia o irregularidad en el comunicado que informaba sobre el procedimiento quirúrgico de Kate, puesto que Middleton tuvo que cancelar unos compromisos luego de su cirugía y ante esto surgen las incógnitas: Si la cirugía fue programada, ¿por qué agendar compromisos que ya sabían no podría cumplir? ¿Por qué en las semanas previas a la cirugía su ausencia era ya notoria? ¿Qué le ocurría ya en Navidad y por qué su cumpleaños, el 9 de enero, lo pasó ya en el domicilio de sus padres bajo su cuidado?

Un coma inducido también ha sido objeto de atención para los curiosos, y las teorías más descabelladas, que tomaron más relevancia tras la repentina muerte de Thomas Kingston, incluso dicen que Kate podría estar muerta. Kingston era el marido de Lady Gabriella Kingston, hija del príncipe Michael de Kent, primo de la fallecida reina Isabel II, y no se ha reportado el motivo, solo se informó que existe una investigación abierta.

Una de las posibilidades más aceptadas, incluso por los médicos que han opinado durante este tiempo, es que se le pudo realizar una histerectomía, una intervención que consiste en la extirpación del útero y del cuello uterino y, en ocasiones, los ovarios y las trompas de Falopio. Y entonces algo no habría salido bien y por eso la princesa ha necesitado más tiempo para recuperarse.