“Pensé que me podía matar y decidí golpearlo”: revelan declaraciones de los hijos de Nabila Rifo tras matar a pareja de su madre

Hace poco más de un mes, Ignacio Gerardo Bañares, entonces pareja de Nabila Rifo, murió tras recibir una golpiza por parte de los hijos de la mujer de 20 y 17 años, quienes tras entregarse quedaron en prisión preventiva e internación provisoria, respectivamente.

Nabila Rifo es tristemente conocida en Chile por haber sufrido la brutal agresión de su pareja anterior, Mauricio Ortega, quien le sacó los ojos y actualmente cumple condena por femicidio frustrado.

Así, en un primer momento el tribunal desestimó la legítima defensa argumentada por el abogado de los jóvenes, que además apuntaron a haber vivido permanentemente en medio de la violencia del sujeto que agredía a su madre.

De acuerdo a lo publicado este lunes por Radio Biobío, en la declaración que los jóvenes imputados dieron ante la justicia se evidencia lo que ocurrió el día en que falleció Gerardo Bañares, quien recibió 30 golpes de parte de los hijos de Rifo.

“Pensé que me podía matar”

En la declaración que entregaron los imputados, indicaron que Bañares llegó ebrio a la casa que compartían con Nabila Rifo, señalando que había ido a “buscar a mi mujer”, amenazando con lanzar una piedra ya que ellos no querían dejarlo pasar.

“Te voy a hacer mierda cabro culiao” (sic), le habría dicho Bañares al hijo mayor de Rifo, identificado con la inicial F., a quien le lanzó la piedra, golpeándolo en el brazo derecho.

En ese instante, el joven indicó que “pensé que me podía matar y decidí golpearlo con la manopla, pero al retroceder un poco tropecé con los peldaños de la escalera y caí de espalda. Quedé en una postura inclinada y Gerardo se abalanzó sobre mí para golpearme, iniciándose un intercambio de golpes”.

Luego, por atrás habría aparecido J., el hijo de 17 años de Nabila Rifo, quien usó un bate de béisbol para defender a su hermano, golpeando en la cabeza a Gerardo Bañares.

“Debido a la adrenalina, la situación que estaba viviendo, sumado a que pensaba que si no me defendía Gerardo me podía matar. Es que le di una gran cantidad de golpes con la manopla, todas en el rostro y cabeza”, agregó F. sobre lo ocurrido.

En su declaración, agregó que el hombre lo volvió a agredir, por lo que defendió a su hermano menor pegándole una vez más, mientras que J. aseguró que le pegó un solo batazo al fallecido.

Ellos dicen además haber huído de inmediato a la casa de su padre al ver a Bañares ensangrentado en el suelo, mientras que Nabila gritaba “¿qué hicieron?”

“Yo tenía miedo y adrenalina. Creía que Gerardo podía volver a levantarse, por lo que nos fuimos a casa de mi padre que vive a dos cuadras”, puntualizó J. en su relato de los hechos.

