Nikki Haley baja su candidatura presidencial republicana pero declina entregarle el apoyo a Donald Trump

Nikki Haley decidió suspender su campaña presidencial el miércoles tras sufrir una rotunda derrota en varios puntos del país en el “Super Martes” de las primerias, lo que deja a Donald Trump como el único aspirante a la candidatura republicana para la presidencia en 2024.

“Estoy llena de gratitud por la avalancha de apoyo que hemos recibido de todo nuestro gran país...pero ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que los estadounidenses hicieran oír su voz, y lo he hecho. No me arrepiento de nada”, dijo Haley la mañana del miércoles en un breve discurso.

Silencio sobre Trump

Lo que más llamó la atención en el discurso de Haley es que no apoyó directamente a Donald Trump como el candidato republicano que seguramente enfrentará a Joe Biden en las elecciones presidenciales nacionales el 5 de noviembre.

“Con toda probabilidad, Donald Trump será el candidato republicano cuando se reúna la Convención de nuestro partido en julio. Lo felicito y le deseo lo mejor”, dijo Haley quien luego agregó que “ahora le corresponde a Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron, y espero que lo haga”.

La última contrincante

Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, fue la primera rival significativa de Trump cuando se sumó a la contienda en febrero de 2023. En la etapa final de su campaña advirtió de forma agresiva al Partido Republicano que no se alineara con Trump, que según dijo está demasiado consumido por el caos y los agravios personales como para derrotar a Joe Biden en las elecciones generales.

La salida de Haley allana el camino a Trump para centrarse en su probable repetición del duelo con Biden en noviembre. El ex presidente va camino de conseguir los 1.215 delegados necesarios para obtener la candidatura republicana este mes.

La derrota de Haley era un doloroso pero predecible golpe para los votantes, donantes y miembros del Partido Republicano que se oponen a Trump y su combativa marca política de “Hagamos Estados Unidos grande de nuevo”.

La ex gobernadora era especialmente popular entre votantes moderados y con educación universitaria, dos grupos que probablemente jugarán un papel crucial en las elecciones de noviembre. No está claro si Trump, que hace poco declaró que los donantes de Haley quedarían vetados de forma permanente en su movimiento, puede llegar a unificar a un partido con profundas divisiones.

Hizo historia

Haley abandona la campaña por las presidenciales de 2024 tras hacer historia como la primera mujer en ganar unas primarias republicanas. Derrotó a Trump en el Distrito de Columbia el domingo y en Vermont el martes.

Su candidatura tardó en recabar donantes y apoyos, pero finalmente resistió más que todos sus otros rivales del partido, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el ex vicepresidente Mike Pence y el senador Tim Scott, también de Carolina del Sur.

Había insistido en que se mantendría en la pugna hasta el “Super Martes” y recorrió el país haciendo campaña en estados que celebraban primarias republicanas. Al final no pudo trastocar el avance arrollador de Trump hacia su tercera candidatura republicana, quien en las primarias del 5 de marzo arrasó en California, Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Carolina del Norte, Tennessee, Arkansas, Minnesota y Massachusetts.

Con esos resultados, Trump quedó con 1.057 delegados a su favor, muy cerca de los 1.215 que necesita para ganar de manera oficial la candidatura republicana. Se estima que el ex presidente de EEUU llegará a esa cifra sin problemas en las primerias de las próximas semanas.