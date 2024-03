Mujer embarazada desapareció luego de viajar a Santiago desde Ovalle: venía a un control médico

Han pasado 12 días desde que se perdió el rastro de Ana Karen Cortés, la mujer embarazada que desapareció tras venir a hacer compras desde Ovalle a Santiago.

Lo último que se supo de ella, fue lo que publicó en sus redes sociales, en donde la pudieron ver en diferentes sitios de la capital. Su familia está preocupada puesto que tiene ocho meses de embarazo y el parto podría ocurrir en cualquier momento.

“El día lunes traté de llamarla al teléfono. Estaba encendido, no me contestó. Mi otra hija me dice que me preocupe, porque la Karen se había conectado a las 5 de la mañana y hasta cierta hora”, expresó la mamá de la mujer desaparecida a CHV Noticias.

El mismo medio, dio a conocer que la mujer de 34 años viajó a la Región Metropolitana a un control médico y luego a otros trámites, pero nunca más supieron de ella.

Eso sí, sus familiares destacaron que Karen iba a realizar estos papeleos en compañía de su pareja y padre de su hijo, pero cuando hablaron con el sujeto no lograron obtener pistas de su paradero:

“Él la niega, él dice que él no la conoce”, reveló la madre.

El control médico de Karen

Tras esta situación, empezaron a salir algunas teorías sobre qué le pasó a Karen, las cuales apuntan a su pareja, con quien se habría juntado en otras ocasiones.

“Se supone que ella iba a hacerse unos exámenes y llegó con moretones en los pechos, las piernas los brazos”, advirtió una amiga de la mujer a las cámaras del canal de televisión.

El pasado viernes, la familia de Cortés fue a dejar una constancia a la PDI por presunta desgracia y desde la institución señalaron: “Se tomó inmediatamente en contacto con el fiscal de turno de nuestra ciudad, que instruyó la realización de diversas diligencias, las cuales fueron llevadas a cabo en su totalidad”, manifestaron.