Remate de los bienes de la Distribuidora El Cielo: entre ellos hay 6.500 botellas de licores y vinos

Después de 65 años, la Distribuidora El Cielo tuvo que cerrar sus puertas en agosto de 2023, y se anunció que este próximo jueves 14 de marzo se realizará el remate de los bienes del negocio que van desde equipamiento, muebles y una exorbitante cantidad de licores que almacenaban.

En el sitio web de CGR Remates está el detalle de los objetos que se subastarán en una semana más a partir de las 11 horas. Entre los bienes hay 6.500 botellas de licores y vinos de diferentes marcas; computadores; muebles de exhibición; un proyector; frigobares; entre otros.

En una publicación en la cuenta oficial de Instagram de El Cielo, emitieron un sentido comunicado sobre el cierre del negocio. “A pesar de nuestros esfuerzos por cumplir con nuestros compromisos, la situación económica del país y el bajo crecimiento comercial nos han impedido seguir adelante”, escribieron.

“Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes por su apoyo incondicional a lo largo de los años. Sin su lealtad y respaldo, no habríamos llegado tan lejos. Apreciamos enormemente su confianza y colaboración. Aunque esto marca el fin de una era para “El Cielo”, no lo consideramos como un adiós definitivo, sino más bien como un hasta pronto”, cerraron.

“No fui precavido”

En una entrevista con Las Últimas Noticias, el dueño Pablo Villalba habló sobre el cierre de este negocio familiar, el cual tuvo que pasar por una liquidación forzosa después de que cuatro acreedores le solicitaron a tribunales, por un monto adeudado de más de $520 millones de pesos con los intereses y gastos de cobranza.

“Se va a cerrar un capítulo de nueve años en que se nos vino abajo el negocio, y a pesar que quise seguir, pagar mis deudas, no pude sacar esta mala racha”, declaró al medio citado.

Él realizó un mea culpa sobre lo sucedido que terminó en el cierre del local. “No fui precavido, pensé que El Cielo no se iba a caer nunca, que era intocable, que se iba a recuperar de los problemas. Yo tengo mis ahorros en el terreno que aún no logro vender, pero debería haber tenido un fondo que me hubiese permitido pagar”, señaló.