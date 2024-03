“Tomaba aire a escondidas”: exmodelo de Sábado Gigante alza la voz tras estar encerrada dos años en su casa

Hace un par de días que se dio a conocer el trágico e impactante caso de una exmodelo de Sábado Gigante que estuvo encerrada por dos años en su vivienda en Placilla.

Tanto fue el revuelo de la situación, que Pilar fue liberada de su confinamiento y los dardos apuntan hacia su hermano, quien le quitó sus tarjetas, teléfonos y no le daba la comida que necesitaba.

“Pasaron muchas cosas. Yo quiero agradecerles a ustedes, porque se fue dando todo cuando ustedes aparecieron. Se empezó a mover el Cesfam, se empezó a mover el alcalde, como que se asustaron”, expresó la mujer de 63 años en “Contigo en la mañana”.

Asimismo, contó que “me vinieron a evaluar, me encontraron excelente. Esto es volver a la vida, porque aquí yo me sentía muerta en vida. Pedí ayuda a Carabineros, a la PDI, ahora hay una denuncia en Fiscalía”.

La muerte de sus papás

Posteriormente, la excandidata a Miss Chile fue consultada sobre cómo comenzó el encierro, en donde reveló que todo partió el 2019, cuando “mi hermano, a los dos meses de fallecer mi madre, me quitó las llaves de la casa, porque según él caminaba con las piernas a la rastra”.

“Si yo quería hacer algo, tenía que pedir la llave. Y si no decía dónde iba, no me pasaban las llaves”, añadió.

“Al principio, cuando me encerraron, me faltó comida. Cuando jubilé a los 60 años, en 2020, pasarían siete meses y mi hermano con amenazas me quita la CuentaRut. Ahí empezó él a comprar la mercadería y yo me puse firme. (Le dije) ‘si me vas a traer las cosas, trae lo que uno te pide’(...) Yo cocinaba”, recordó.

Sus vecinos fueron cruciales en su liberación puesto que ellos se comunicaban con ella a través de las ventanas. “Tomaba aire a escondidas, algo que es un derecho de todo el mundo”, expresó la mujer.

¿Qué pasó por su cabeza?

Sobre qué pensaba cuando estaba encerrada, Pilar reveló que: “Dejé de creer en Dios, le pedí tantas veces que alguien me ayudara que nada resultaba. Ahí le empiezo a pedir a mis padres, fue el último intento: ‘viejitos, mándenme a una persona que me ayude’, y a las pocas semanas llegó una amiga, se puso las pilas, y empezamos a hacer todo a escondidas”.

“Desde que me encerraron me dijeron que me iban a llevar a una casa de orates”, dijo tras preguntarle por qué nunca atinó a salir de este espacio, manifestando que su hermano podría cumplir esta amenaza.

Según su relato, la mujer no quería abandonar la vivienda y perder sus pertenencias. Además, pensó que nunca le creerían su historia.

“Siempre la familia fue unida, mucho amor, entonces no entiendo por qué la actitud de mi hermano”, cerró.