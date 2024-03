ExJueza relató estremecedora historia del abuso sexual que vivió al interior de la UCI del Hospital de San Fernando

El exministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Jacqueline Rencoret Méndez, denunció haber sido víctima de abuso sexual mientras estaba internada de urgencia en el Hospital San Juan de Dios de San Fernando. A través de sus redes sociales, la abogada dio a conocer este grave hecho ocurrido en agosto de 2022.

En un reportaje y entrevista con el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, la jueza entregó su estremecedor relato sobre la vulneración que vivió. El día jueves 25 de agosto de 2022 fue llevada al hospital debido a sus problemas respiratorios que la tuvieron al borde de la muerte.

El procedimiento de urgencia realizado en el hospital fue exitoso, y lograron salvarle la vida a Jacqueline. Posteriormente, la abogada fue llevada a la UCI, en donde comenzaron las vejaciones. “Se hicieron burlas con respecto a mi peso, de que estaba súper pesada en el peso y se reían, eso es lo peor. Eso que hizo conmigo, vi que lo hizo con otras pacientes”, comenzó a contar.

Durante su estadía vio a pacientes ser golpeados a cachetadas y ser insultados por el personal del centro médico. La Jueza contó que escuchó a un médico decir “que iba a ver lo que le pasaban a los jueces en los hospitales porque el que mandaba eran ellos”.

El terrible caso de abuso

A los dos días de su ingreso, llegaron dos personas del personal médico a supuestamente asearla. Se trataba de una mujer y un hombre que estaban con un cubrebocas y gorro de enfermeros (cofia), que sólo les dejaba los ojos al descubierto.

El hombre en cuestión la lavó y después abusó sexualmente de ella, “empecé a moverme y a mirarla (la enfermera o TENS), ahí ella pone su cuerpo encima (mío) y me dice: ‘si sigue moviéndose, se muere’”, contó. Este terrible hecho volvió a repetirse al día siguiente, “yo la veo a ella de nuevo, se acerca a mí, derechamente no me dice nada y se apoya en mí al tiro”, recordó.

“Pasa el mismo varón, se apoyan en mí, yo la miraba y me corrían las lágrimas, era como ‘por favor no, no puede ser de nuevo’. Fue horrible”, relató con la voz quebrada. De acuerdo a los documentos mostrados sobre lo acontecido, el hombre volvió a abusar sexualmente de ella.

Jacqueline pudo desamarrarse al día siguiente, ya siendo lunes, y le escribió a su hijo en un papel que por favor la sacaran del lugar, lo que fue logrado tras las gestiones de sus retoños. Sin embargo, el médico de turno se opuso a esto, pero fue trasladada a otro centro médico en Santiago.

Ella presentó una acción judicial en contra de los culpables, “todo lo que estoy haciendo que lo único que me causa es dolor, es horrible tener que vivirlo, es para que el Hospital de San Fernando se ocupe de lo que pasa en la UCI. Ayer una mujer se contactó conmigo que le pasó exactamente lo mismo que a mí”, declaró Jacqueline Rencoret Méndez.