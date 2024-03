Antofagasta: Profesora se quitó la vida tras ser víctima de acoso y agresión en su establecimiento educacional

Una tragedia enlutó a la Región de Antofagasta en la recién pasada Conmemoración del Día de la Mujer, esto después de que una profesora, Katherine Yoma, se quitó la vida la noche de este jueves tras denunciar agresiones y amenazas en el establecimiento educacional donde trabajaba. Su cuerpo fue hallado por familiares.

De acuerdo a lo informado por El Diario Antofagasta, la profesional desempeñaba sus labores en Escuela José Papic, donde denunció que recibió amenazas de muerte por parte de una alumna y agresiones de parte de su apoderado, quien en una ocasión la esperó afuera del establecimiento para violentarla, y terminó rompiéndole el celular.

Tras este evento, Katherine se tomó dos días de reposo médico, y a pesar de su denuncia la adolescente no fue retirada de la escuela, incluso después de haber sido suspendida. “Asistía también cuando iba a retirar a su hermano más pequeño. Aún cuando las amenazas de muerte son una falta gravísima según nuestro manual de convivencia escolar, en lugar de sentir protección, me sentí sola”, señaló la docente al diario en septiembre del año pasado.

El contínuo acoso

La conducta antisocial de la estudiante no cesó, por lo que necesitó más reposo por salud mental tras la traumática situación que le afligía. Cuando volvió a sus labores, las amenazas persistieron. El padre le envió un mensaje que decía: “Me las vas a pagar, por tu culpa mi hija no está en la escuela”.

Con respecto a cómo el establecimiento educacional manejó el asunto, la profesora declaró que “la escuela nunca me ha contactado para saber cómo estoy y la corporación me dice que no se pueden reunir conmigo porque estoy con licencia… En ese colegio se vulneran derechos fundamentales de los docentes. Hay malos tratos por parte de nuestros superiores, de nuestra jefatura”.

El trágico fallecimiento de Katherine Yoma despertó la indignación en las manifestaciones en Conmemoración al Día de la Mujer, por lo que se realizó una manifestación en la Corporación Municipal ya que la entidad no supo responder adecuadamente a la denuncia de la profesora.

El Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta indicó que se necesitan protocolos para evitar abuso y acoso sexual en los establecimientos, y anunciaron un paro hasta que la Corporación entregue soluciones.