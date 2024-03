“No podía creerlo hasta que me mostraron la evidencia”: Aldo Duque denuncia canibalismo en comuna de Santiago Poniente

El abogado Aldo Duque generó estragos en redes sociales, tras publicar una macabra historia que le ocurrió a una mujer, quien lo contactó como clienta para que le represente ante un cruel crimen contra su madre y pareja cuyos cuerpos habrían sido asados y comidos por los homicidas, en plena vía pública.

“Una mujer me llama, desesperada, y me cuenta mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude´”.

Según contó, pensó que se trataba de un homicidio más, pero para su sorpresa se trataba de un caso infinitamente más terrible, ocurrido en una comuna de Santiago Poniente.

”Su respuesta me petrifica. ‘Después de matarlos los descuartizaron y sus restos los asaron en un parrilla que pusieron afuera de la casa e, incluso, invitaron a los vecinos a servirse y lo que no comieron se lo dieron a los perros’”, le dijo de sopetón.

Ante la incredulidad, la mujer de nacionalidad chilena le mostró pruebas de lo que decía era totalmente cierto.

Aldo Duque denunció canibalismo en la vía pública

“No podía creerlo hasta que me mostraron la evidencia. Mañana, al medio día, la acompañaré al Centro de justicia para hacerme cargo del caso. Me pide que no de su identidad pues está amenazada, pero que lo haga publico porque tiene miedo. Cumplo su deseo”, terminó su publicación.

Publimetro se contactó esta mañana con el abogado, quien confirmó que se encontraba en el Centro de Justicia estampando la denuncia contra los responsables del macabro crimen.

En la red X Aldo Duque respondió a los comentarios de los cibernautas, agregando otro dato más revelador. Habrían videos de los graves hechos.

“Ni se imagina el nivel de los videos don Rodrigo”, le respondió a un usuario que comentó la historia, reiterando que “es todo completamente cierto”.

De igual forma, hubo quienes no creyeron en la publicación y lo acusaron de estar inventado una “historia de Netflix”.