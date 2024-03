Insólita denuncia de taxista: asegura que le cobraron casi $7 millones a ciudadana extranjera por viaje desde el aeropuerto al centro de Santiago

Una insólita e indignante denuncia realizó durante la mañana de este martes un taxista durante una fiscalización en el aeropuerto de Santiago, asegurando que hace unos días a una pasajera un taxista irregular le cobró casi $7 millones por un viaje desde el terminal aéreo hasta un hotel en el centro de Santiago.

El hecho, fue relatado por el conductor a un periodista del matinal de Canal 13, “Tu día”, donde los panelistas quedaron entre sorprendidos y molestos por la insólita denuncia del taxista, ya que ningún viaje podría costar esa cantidad de dinero. De hecho, esta no es la primera denuncia de cobros excesivos de taxistas a turistas en distintos puntos de Santiago.

“Imagínese, a una señora acá le cobraron 7 mil dólares de aquí del aeropuerto a un hotel en el centro”, comenzó señalando el taxista al notero de “Tu día”, provocando de inmediato la reacción del panel que escuchaba en el estudio.

“Yo no la pude venir a buscar”

En su relato, el taxista indicó que todo ocurrió con una pasajera que habitualmente viaja con él, pero que justo ese día no pudo ir a buscarla, por lo que ella optó por tomar cualquier taxi de los que hay en el aeropuerto, siendo estafada.

“Es clienta mía. Yo no la pude venir a buscar y mandé a un colega, y resulta que la señora no tuvo la paciencia y tomó un taxi de los que se ponen acá, que no son legales y ella me llamó por teléfono porque le habían cobrado de su tarjeta de crédito 7 mil dólares (casi 7 millones de pesos)”, contó el conductor.

Luego agregó que la pasajera se percató del hecho al revisar el descuento de su tarjeta de crédito. “Se los cobraron en la tarjeta de crédito. Ella es holandesa y le cobraron esa cantidad de dinero”.

Finalmente, el taxista apuntó a la falta de fiscalización al interior del aeropuerto, puntualizando que “lo que pasa es que los fiscalizadores no pueden entrar al recinto del aeropuerto”.

Revisa aquí el momento: