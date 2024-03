Acusan a docente de “imponer su tendencia homosexual” tras poner cortinas de colores en la sala de clases

Durante esta jornada, el Movilh dio a conocer un particular caso de homofobia que se está dando en un establecimiento educacional en Maipú, y es que un docente aseguró que las funcionaras del Colegio San Francisco Misionero hicieron una grave acusación en su contra.

Según las declaraciones que hizo la organización LGBTQ+, una funcionaria de la escuela aseguró que el profesor intentó imponer su “tendencia” homosexual a los estudiantes solo porque había decorado la sala de clases con un cortina de cumpleaños.

Según el testimonio del afectado, él decidió “decorar la sala de clases para recibir a los estudiantes, debido a que era la primera vez que ejercía como profesor jefe de curso”.

Ante tal acción, la jefa directiva del establecimiento “me solicitó una conversación para decirme lo siguiente: “Yo no tengo ningún problema con su tendencia, pero no me parece que la intente imponer a los estudiantes con esa cortina de colores porque a los apoderados les va a molestar y no quiero tener problemas”.

Recomendados

A lo que el docente respondió: “Es una cortina de colores y me dijo pero con esos colores lo está imponiendo, por lo que voy a necesitar que la saque””.

“Imagínate que yo fuera de izquierda y pintara toda la sala roja, ¿no crees que les estaría imponiendo mi pensamiento político? Eso es lo que está haciendo con su tendencia y eso no se puede hacer con estudiantes, ni apoderados”, continuó diciendo la mujer.

Asimismo, la coordinadora académica del colegio, lejos de solidarizar con el caso, le dijo que la decisión pasaba por la jefa.

“A pesar de mis explicaciones de que la cortina no representaba ningún tipo de imposición me sentí humillado y me angustié. ¿Cómo podía una cortina de colores imponer mi orientación sexual a mis estudiantes que estaban emocionados por recibirme este año escolar como su profesor jefe? ¿Qué tipo de prejuicio y/o estereotipo llevaba a mi jefa a pensar que mi orientación sexual iba afectar de forma negativa en mis estudiantes y apoderados”, dijo el afectado, según las declaraciones que recogió el Movilh.

Falta de empatía de parte del establecimiento

Acto seguido y tras la falta de apoyo, el profesor recibió atención en la Asociación Chilena de Seguridad, donde le dieron una licencia por 8 días, y denunció lo ocurrido en la Dirección del Trabajo.

“Me puse a llorar, me sentí incómodo, cuestioné mi identidad como profesor y la falta de comprensión y empatía me dejó cuestionando el ambiente laboral al que pertenezco”, comentó, junto con aclarar que en todo caso recibió el el apoyo de algunas colegas.

Por su parte, el vocero de la organización nacional, Óscar Rementería, se pronunció con respecto a este caso, asegurando que “los hechos denunciados por el docente son tan insólitos como ofensivos, además de reflejar prejuicios e ignorancia total por parte de quienes resulten responsables. Casos como los denunciados, son un atropello a la dignidad humana y nos recuerdan lo mucho que falta capacitar sobre orientaciones sexuales o identidades de género. La ausencia de capacitaciones, tiene un negativo efecto en estudiantes y docentes LGBTIQ+”, explicó.

“Hemos enviado una carta solicitando investigar los hechos y sanciones contra los responsables del abuso, así como capacitación a todo su comunidad en temáticas de diversidad sexual y de género. La dirección del establecimiento respondió de muy buena manera, mostró preocupación por lo denunciado y, tras investigar, determinará qué medidas adoptar”, sentenció Rementería.