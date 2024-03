“Por más que sea mi Presidente, a mí me parece un error”: Diputada Orsini criticó postura de Pdte. Boric sobre despliegue militar

Durante el transcurso de esta semana, el debate sobre el papel de las fuerzas militares en la seguridad pública ha vuelto a encenderse en Chile. Esta discusión cobró relevancia después de que varios alcaldes plantearan la posibilidad de involucrar a los militares en la lucha contra la creciente crisis de seguridad que enfrenta el país.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó este tema el miércoles, respondiendo a las solicitudes de los alcaldes y ofreciendo su perspectiva sobre el papel de las fuerzas armadas en esta situación. Boric aclaró que no se cierra al despliegue militar “en algunas funciones específicas”.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por todos los políticos. La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, expresó su desacuerdo con la postura del presidente Boric. “Yo personalmente no comparto la idea de enfrentar los problemas de seguridad pública, de crimen organizado con las fuerzas militares. Porque los militares no tienen la formación necesaria para poder combatir el orden público, no tienen tampoco herramientas legales para poder defenderse luego de posibles vulneraciones a derechos humanos, accidentes o personas que pudiesen salir heridas en un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los criminales”, sostuvo la parlamentaria.

Además, destacó que, según su percepción, los propios militares tampoco están dispuestos a asumir ese rol. “Estoy segura, porque así lo han dicho, que los militares tampoco quieren salir a las calles porque no tienen la formación, porque no tienen el armamento, porque no tienen el respaldo legal para defenderse”, agregó.

En ese sentido, la diputada aseguró que el problema se combate “con más y mejores policías, con más recursos policiales, con más herramientas para que las policías puedan perseguir de manera efectiva el crimen organizado. Con una reforma a las agencias de inteligencia, con la ley que estamos esperando que duerme en el Senado de infraestructura crítica que permite a los militares, en determinadas situaciones, resguardar determinada infraestructura, ese es el mecanismo”.

Finalmente, la congresista apuntó al jefe de Estado, asegurando que ella no esta dispuesta a “entregar vía decreto un cheque en blanco a un presidente, por más que sea mi Presidente, a mí me parece un error”.

“A mí no me corresponde imputar intencionalidades, ni a los alcaldes, ni al presidente porque no tengo cómo saber lo que ellos están pensando. Tiendo a pensar que no es así, pero tal y como he votado en mis siete años como parlamentaria, voy a seguir votando en contra de enfrentar el problema de la seguridad pública con militares, siempre”, cerró la diputada.