Antes de los piedrazos: Vecinos de La Florida le pidieron a Rodolfo Carter que se “pusiera los pantalones”

Rodolfo Carter y su equipo municipal protagonizaron un tenso momento con los vecinos de La Florida, específicamente de la denominada “Toma Dignidad”, instalada ilegalmente en la comuna en 2019.

Durante la jornada de jueves 14 de marzo, el jefe comunal se dirigió al sector para notificar a 750 familias que deben desalojar el lugar en una plazo de 30 días, esto debido a que corren el riesgo de una catástrofe y pérdida de vidas debido a que se ubican en una zona de exclusión aluvional por posibles crecidas o desbordes de la Quebrada de Macul.

Según las palabras de Carter en el matinal “Tu Día”, en la zona se “detectó la presencia de un vehículo que está con orden de búsqueda con robo con intimidación en La Reina. En ese minuto se activa la gente que empieza a expulsar a carabineros, a funcionarios municipales, tenemos a cuatro funcionarios heridos. Nosotros recibimos amenazas de muerte, piedras, de todo”, expuso.

Antes del conflicto

Sin embargo, antes de que todo se fuera de las manos, los vecinos y el alcalde intentaron tener un diálogo sobre la situación.

“Tú sabís que nosotros siempre hemos sido claras contigo”, le dijo una mujer en el registro captado “Contigo en la mañana”. A lo que Carter respondió: “Yo no voy a entrenar en esa discusión. Si ustedes se quieren enfrentar con la fuerza pública, es problema de ustedes. No estamos desalojando, estamos notificando”.

“Y si no es un desalojo, están agrediendo a la gente. ¿Por qué vinieron con carabineros? Pudieron haber avisado para no malinterpretar las cosas”, argumentó otra vecina.

“Aprovecha la tele pa’ que digai que nunca nos has dado ayuda. Aprovecha la tele y ponte los pantalones. Acabas de ingresar a Carabineros golpeando las casas. ¿Cómo querís que la gente reaccione? No nos has dado ni una frazada”, añadió la mujer, furiosa por la situación.