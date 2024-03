Ministra Jara y Bernardo Larraín Matte se enfrascan en discusión en debate televisivo en vivo

Un acalorado debate acerca de las condiciones laborales de los chilenos se suscitó entre la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el expresidente de la Sofofa, el empresario Bernardo Larraín Matte.

La intensa fricción ocurrió durante una instancia de conversación organizado por Red Activa, en conjunto con Pulso, de La Tercera, en la cual abordaron el tema de la jornada laboral de 40 horas y la relación entre trabajadores y empleadores.

Larraín Matte defendía una mayor flexibilidad laboral y negociar directamente entre empleados y empresarios, ya que considera que “son las personas las que optan por no tener jornada, o que optan por no estar sindicalizados”.

Tocado ese punto comenzaron a encenderse lo ánimos y la secretaria de Estado, y militante del Partido Comunista, se impuso en señalar que no es fácil que un empleador negocie en igualdad de condiciones con el empresario “porque hay una asimetría grande de poder”.

“Las personas ganan muy poco y trabajan mucho”

El empresario replicó que “el argumento de la asimetría entre empleador y trabajador es no confiar en las personas”. Y Jara le planteó directamente: “Es que tú, Bernardo, estás por desregular y la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con eso”.

Luego, la ministra se explayó al señalar que “uno no puede juzgar el mundo laboral a partir de su realidad: si tú tienes posibilidad de negociar con tu empleador es porque estás en un nivel más alto, con más posibilidades, parte de una élite, pero las personas comunes y corrientes no tienen ninguna de esas posibilidades. Viven al tres y al cuatro, y ganan muy poco. Una de las razones por las cuales mucha gente hace un emprendimiento es porque ganaban $350 mil pesos y no le alcanzaba para sacar a su familia de la pobreza”.

Desde la consideración de Jara, “las causas que llevaron al estallido social siguen vigentes, las personas ganan muy poco y trabajan mucho. ¿Qué pasa con el salario mínimo, cuando se habla de a subir el tope imposible al 6% de la población?”.

“Si realmente quieren que haya inclusión, paguen mejor, respeten más los derechos de las personas, ese es también el rol de los empresarios, si las personas no pueden seguir viviendo como están, no les alcanza para vivir”, sentenció la titular de la cartera del Trabajo.