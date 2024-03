Alberto Chang es detenido en Malta por fraude: se identificó como “jubilado inversor financiero” ante la justicia

Como un “jubilado inversor financiero” se autodefinió el chileno Alberto Chang Rajii ante un tribunal en Malta, luego que fuera detenido por fraude y hurto agravado, tras ser sorprendido utilizando la tarjeta de crédito de otra persona en un hotel.

De acuerdo a lo indicado por el medio MaltaToday, el caso quedó al descubierto luego que la víctima de Alberto Chang recibiera una notificación en su teléfono celular sobre una transferencia de 500 euros (poco más de 513 mil pesos chilenos) en un hotel donde no estaba presente.

Así, la policía inició diversas averiguaciones en el hotel involucrado, donde les indicaron que la transacción había sido hecha por Chang Rajii a través de una tarjeta de crédito virtual con el mismo número que el de la víctima, la que estaba guardada en el celular de Alberto Chang.

Además, en el transcurso de la investigación, se encontraron otras transacciones sospechosas, junto con un informe de fraude a otro hotel en 2022.

Un “jubilado inversor financiero”

Alberto Chang enfrentó a la justicia el pasado viernes, instancia en la que señaló que “actualmente estoy jubilado. Yo era un inversor financiero”.

Además en ese instante se indicó que el exresponsable del Grupo Arcano -que escapó de Chile tras un millonario fraude y no pudo ser extraditado por la falta de acuerdos en esa materia con Malta- vive en la zona de St. Julians en dicho país.

Ante los tribunales malteses, Chang fue acusado del fraude a un hotel por más de 5 mil euros y de haber obtenido una ganancia similar hace dos años, también de manera fraudulenta.

A lo anterior, se sumó una acusación por hurto agravado y por usar de manera fraudulenta un “instrumento de pago incorpóreo distinto del efectivo” falso, es decir, la copia clonada de la tarjeta de crédito de la víctima que lo denunció.

Finalmente, la abogada asignada a Alberto Chang no cuestionó la validez de la detención, mientras que él mismo dijo ser “no culpable”.

Tampoco se pidió la libertad bajo fianza ya que de acuerdo a su defensores, “no tiene domicilio fijo, es extranjero y no tiene dinero (...) No creo que se conceda la libertad bajo fianza en esta situación, así que no quiero hacer perder el tiempo al tribunal”, puntualizaron.